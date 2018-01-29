Фітнес-додаток розсекретив інформацію про військові бази
Компанія Strava, яка опублікувала всесвітню карту використання фітнес-гаджетів і програм, могла випадково оприлюднити місцерозташування військових баз і маршрути патрулів кількох армій світу, твердять експерти.
Карта компанії Strava, яку запустили у листопаді 2017 року, охоплює весь світ. Для її укладання використовували інформацію з трьох мільярдів фітнес-браслетів, смартфонів та інших гаджетів, стверджують в компанії.
Однак військові фахівці, які вивчили карту, почали бити на сполох: з'ясувалося, що Strava, крім інших, використовувала дані з фітнес-трекерів військових, які перебувають на чергуванні.
Аналітик Об'єднаного інституту аналізу конфліктів Нейт Рузера написав у своєму блозі, що на карті Strava "чітко видно розташування на карті й структуру американських баз".
Справді, у країнах Африки чи Близького Сходу за сотні кілометрів від населених пунктів і позначеної на карті іншої фітнес-активності можна побачити візерунки, залишені невідомими фітнес-трекерами.
"Якщо солдати користуються фітнес-додатком так само, як звичайні люди, тобто вмикають його і йдуть на пробіжку, це особливо небезпечно," - пише пан Рузера.
При цьому на карті видно не тільки американські бази і патрулі, але російські й турецькі також.
Аналітик Тобіас Шнайдер вказує, що за слідом фітнес-трекера легко впізнати французьку базу Мадама в Нігері. Також експерт виділяє укладену ним на основі даних Strava карту аванпостів навколо сирійського Мосула.
"Тут дуже багато крутого! Ось аванпости навколо Мосула (або просто місцеві, які люблять бігати навколо своїх будинків)", - написав експерт.
Як зазначають аналітики, американські бази в Сирії залишають найбільше слідів фітнес-активності. Трохи менше дають російські, а іранські бази на мапі майже відсутні.
Жодна армія з тих, що беруть участь в сирійському конфлікті, поки не прокоментувала знахідку аналітиків.