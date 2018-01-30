Microsoft знешкодила дефектне оновлення від Intel

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Корпорація Майкрософт вимкнула дефектне оновлення програмного забезпечення процесорів Intel, яке призводило до раптового перезавантаження деяких комп'ютерів клієнтів.

Intel випустила цей пакет оновлень, аби вирішити проблему безпеки, що могла заторкнути мільйони її процесорів по всьому світу.

Але програмне забезпечення спричиняло раптове перезавантаження або вимкнення багатьох комп’ютерів. Пізніше в Intel сказали користувачам не встановлювати його.

Microsoft заявила, що її оновлення для Windows 7, 8.1 та 10 виправляє помилку Intel і вирішує проблему з перезавантаженням.

"Наш власний досвід свідчить, що нестабільність системи може за певних обставин призвести до втрати даних чи збоїв", - попереджає Microsoft.

Компанія заявила, що випустила позапланове оновлення безпеки, а "Intel тестує та впроваджує новий код оновлення".

Дослідники з питань безпеки критикували Intel за те, що вона мала проблеми з безпекою.

Про дві окремі прогалини, відомі як Meltdown і Spectre, стало відомо раніше в січні.

"Microsoft рятує ситуацію, поки Intel випускає некомпетентні оновлення, які призводять не тільки до нестабільності системи, але і до випадків знищення даних", - пише Артем Русаковський, засновник сайту Android Police.

Раніше дослідники виявили прогалини в безпеці, які виникають через центральний процесор. Вони дозволяють викрасти приватні дані в комп'ютерах та мережах.

Згодом Intel повідомила клієнтам, що розробила оновлення безпеки, щоб вирішити цю проблему, але одразу відмовились від нього, бо воно спричиняло ще більше проблем.

Попри це, компанія заявила, що "зробила прогрес у визначенні першопричини" багу.

Microsoft заявила, що не отримувала повідомлень про кібератаки, які б стосувалися проблем з безпекою процесорів Intel.