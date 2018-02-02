Старший син Фіделя Кастро покінчив життя самогубством

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Старший син Фіделя Кастро, 68-річний Фідель Анхель Кастро Діас-Баларт наклав на себе руки на Кубі, повідомляють кубинські державні ЗМІ.

За інформацією, останні місяці Кастро отримував медичну допомогу через глибоку депресію.

Спочатку він перебував у лікарні, потім його перевели на амбулаторне лікування.

Кастро Діас-Баларт, якого на Кубі називали Фіделіто через схожість з батьком, народився у 1949 році в Гавані. Його матір - Мірта Діаз-Баларт - була донькою відомого революціонера.

У 1968 році він вступив до Воронезького державного університету, після двох років навчання перевівся в Московський державний університет.

Він закінчив університет за фахом "ядерна фізика", після чого навчався в аспірантурі Інституту атомної енергії в підмосковній Дубні.

У колишньому СРСР Фіделіто жив під вигаданим ім'ям - Хосе Рауль, яким підписані багато його наукових роботів, написаних у радянський період.

Останнім часом Фідель був радником з науки Держради Куби, а також заступником президента Кубинської академії наук.

Копирайт изображения AFP Image caption Через схожість з батьком Кастро Діас-Баларта на Кубі називали Фіделіто

Батько Кастро Діас-Баларта, лідер кубинської революції Фідель Кастро помер 25 листопада 2016 року в 90 років.

Фідель Анхель Кастро Діас-Баларт ніколи не був визначним політиком і не претендував на роль наступника Рауля Кастро.

За 10 років до цього він передав повноваження глави держави молодшому братові Раулю.

Родичі по материній лінії були відомими активістами проти політики Кастро у штаті Флорида. Двоюрідний брат Фіделіто Маріо Діас-Баларт є американським конгресменом.

Місцеве телебачення повідомило, що організацію похорону візьме на себе родина загиблого.