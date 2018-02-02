Білим ведмедям "не вистачає їжі"

Копирайт изображения ANTHONY PAGANO/USGS Image caption Команда відстежувала життєдіяльність дев'яти білих ведмедиць впродовж 8-12 днів

За допомогою технологічних нашийників для відстежування тварин вчені виміряли, скільки зусиль витрачають дев'ять білих ведмедиць на пошук їжі на арктичній кризі, площа якої зменшується.

Кожна самка носила нашийник, який записував відео, фіксував місце знаходження та рівень активності протягом 8-12 днів. Водночас метаболічні датчики відслідковували витрату енергії у ведмедів.

Навесні 2014, 2015 та 2016 років Ентоні Пагано, дослідник у Каліфорнійському університеті Санта-Крус, та його колеги відслідковували полювання та виживання білих ведмедів у цей критичний для них сезон. Вони зловили дев'ять ведмедиць на морській кризі в морі Бофорта та виміряли обмін речовин кожної самки, брали зразки крові та сечі.

Стало відомо, що більшість тварин не змогли вполювати вдосталь здобичі, щоб задовольнити свої потреби в енергії.

Копирайт изображения ATHONY PAGANO/USGS Image caption Білі ведмеді використовують морський лід, щоб полювати на тюленів

Команда дослідників дізналась, що дикі ведмеді мають пришвидшений обмін речовин.

Автори цього дослідження, опублікованого в журналі Science, зазначають, що зараз тварини вимушені більше плавати, щоб знайти тюленів для поживи. І це, мабуть, є "важливим фактором, що пояснює погіршення стану організму і виживання білих ведмедів".

Масштаб арктичного морського льоду, мінімальний рівень якого виміряли у вересні, зменшується приблизно на 14% кожні десять років. А це, ймовірно, зменшує доступ клишоногих до тюленів.

Навесні, пояснюють дослідники, білі ведмеді переважно полюють на малят тюленів. Але згодом, після літа, ці молоді тюлені стають старішими і розумнішими, а це означає, що ведмедям тяжче їх вполювати.