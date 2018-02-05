Екс-лікар збірної США з гімнастики отримав ще 125 років за домагання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишнього лікаря вже засудили до 175 та 60 років ув'язнення

Колишній лікар олімпійської збірної США з гімнастики Ларрі Нассар отримав третій судовий вирок - 125 років ув'язнення за домагання.

"Неможливо передати глибину та ширину того, наскільки мені шкода перед постраждалими", - сказав він перед винесення третього судового рішення.

Кількість жінок, які звинувачують колишнього лікаря в домаганнях, зросла до 265.

На засіданні в понеділок було багато емоційних свідчень з боку жертв Ларрі Нассара.

У свою чергу суддя повідомив, що не впевнений, чи дійсно підсудний розуміє "руйнівний вплив, який отримали жертви, їхні родини та друзі".

Серйозний вплив на майбутнє

Раджіні Вайдянатан, BBC News

Той факт, що Ларрі Нассар проведе решту свого життя за ґратами, не є сюрпризом.

Але ці слухання відкрили глибшу дискусію навколо питання сексуального насильства, що матиме серйозний і тривалий вплив.

По-перше, вичерпна кількість свідчень зосереджує увагу на сильному болі та стражданнях багатьох людей, які це пережили.

Відмовляючись від анонімності в суді, сміливі молоді жінки надихнули своїм вчинком незліченну кількість інших жертв зловживань.

Копирайт изображения JEFF KOWALSKY/AFP/GETTY IMAGES Image caption Кількість жінок, які звинувачують екс-лікаря в домаганнях, зросла до 265

Але ці судові слухання виявили ще одну правду про сексуальне насильство - нездатність багатьох установ серйозно розглядати скарги.

Багато жінок вказують, що до їх проблем ніхто не прислухався, а Нассар продовжував свої зловживання.

Попередні вироки

В січні колишнього лікаря олімпійської збірної США засудили до 175 років ув'язнення після того, як майже 160 жінок заявили, що він їх домагався.

А в грудні 2017 року його засудили до 60 років за зберігання дитячої порнографії на комп'ютері.

Американська федерація гімнастики розірвала співпрацю з Нассаром у 2015 році через скарги гімнасток. У вересні 2016 року журналісти The Indianapolis Star поширили інформацію про звинувачення на адресу лікаря з боку двох гімнасток.

Через місяць Нассара звільнили з Університету штату Мічиган, де він керував клінікою. У листопаді 2016 року проти нього висунули перші звинувачення в розбещенні неповнолітніх та арештували за зберігання на комп'ютері 37 тисяч відео та зображень дитячої порнографії.

Олімпійський комітет США пообіцяв провести незалежне розслідування, щоб з'ясувати, чому повідомлення гімнасток про сексуальні домагання так довго залишалися без уваги.

Президент Університету штату Мічиган Анна Лу Саймон 24 січня пішла з посади.