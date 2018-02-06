Британські вчені рекомендують вакцинацію проти грипу

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Національна служба охорони здоров'я Великої Британії пропонує лікарям використовувати наступної зими новий тип вакцини проти грипу.

Посадовці кажуть, що людям, старшим 65 років, треба запропонувати препарат Fluad для укріплення імунітету.

Це важливо для людей похилого віку, тому що їх імунна система часто слабша і менш ефективно реагує на деякі вакцини, кажуть експерти.

Щороку вчені прогнозують, який саме грип буде поширений, та якою вакциною варто запасатись.

Існують також різні типи вакцини проти грипу, призначені для різних груп пацієнтів.

Рекомендації на наступну зиму:

Діти, які вважаються "суперпоширювачами" та більш чутливі до грипу В, повинні продовжувати отримувати вакцину у вигляді назального спрею

Молоді люди "групи ризику", зокрема вагітні жінки, повинні отримувати вакцину проти чотирьох штамів грипу

Людей понад 65 років, треба вакцинувати препаратом Fluad, який охоплює три штами грипу

Національна служба охорони здоров'я заявила, що в 2018 та 2019 роках нададуть додаткове фінансування для високоефективних рекомендованих вакцин.