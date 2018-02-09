Marvel святкує 10-ліття кіновиробництва

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Кінокомпанія Marvel відсвяткувала перше десятиліття зірковими фото.

Десятки акторів та кінодіячів зібралися, аби привітати компанію Marvel Cinematic Universe.

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За цей період компанія створила 18 фільмів, починаючи з найпершої стрічки "Залізна людина" в 2008 році, "Тор" в 2011 році та "Месники" в 2012 році.

В Twitter в четвер з'явилися фото з 76 акторами. Серед них - Роберт Дауні молодший, Скарлет Йоганссон та Летітія Райт.

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Головний герой фільму "Тор" Кріс Гемсворт розказує: "Це щось на кшталт того, ніби ти на "Оскарі", адже кожна людина знялася в якомусь або у всіх моїх улюблених фільмах".

Був присутній під час цих групового фото і творець "Людини-павука", "Фантастичної четвірки" та багатьох інших відомих супергероїв Marvel Стен Лі.

Його розмістили в центрі композиції позаду Роберта Дауні молодшого.

Зірка "Вартових галактики" Джеймс Ганн сказав: "Це було схоже на море людей, яких я спостерігав в одному місці".

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А "зоряний лорд" "Вартових галактики" Кріс Пратт назвав збірну акторів та кінодіячів "справжньою мрією".

Разом з тим деякі знаменитості були відсутні під час заходу.

Не було на майданчику Наталі Портман, яка зіграла у стрічці "Тор", не було там і зірки останньої стрічки Marvel "Чорна пантера" Люпіти Ніонго.

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З 2008 року компанія випустила 18 фільмів на основі персонажів Marvel Comics. Серед них - "Люди Ікс", "Людина-павук", "Залізна людина", "Тор" та інші.