У Великому каньйоні розбився гелікоптер: троє загиблих

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В американському штаті Аризона розбився гелікоптер, який виконував туристичний рейс над національним парком "Гранд-Каньйон". За повідомленнями, на борту перебували щонайменше семеро людей, троє загинули.

Вертоліт Eurocopter EC130 "розбився за нез'ясованих обставин у Великому каньйоні" і зазнав сильних пошкоджень, повідомив представник федерального управління цивільної авіації США.

За його словами, жертвами катастрофи стали троє людей, щонайменше ще четверо поранені.

Стан постраждалих невідомий, зазначив в інтерв'ю місцевому телеканалу диспетчер департаменту з надзвичайних ситуацій.

Вертоліт здійснював прогулянковий рейс над каньйоном - однієї з головних туристичних пам'яток США.

Вертоліт розбився наприкінці суботнього дня. Зараз шукають ще одну або двох людей, які також могли постраждати під час падіння вертольота на землю.

Розслідуванням цієї справи займуться федеральне управління цивільної авіації США і національна рада з безпеки на транспорті США.

Наприкінці січня троє людей стали жертвами аварії вертольота в Каліфорнії в місті Ньюпорт-Біч.