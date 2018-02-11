Ізраїль застеріг Іран після удару по Сирії

Копирайт изображения Reuters Image caption Винищувач F-16 ВПС Ізраїлю впав на півночі країни. Його пілоти катапультувалися, але були травмовані.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна захищатиме себе "від будь-якої атаки". Перед тим Ізраїль завдав потужного удару по сирійських та іранських цілях у Сирії. Цей удар вважають наймасштабнішим за кілька десятиліть.

Удари по іранських цілях у Сирії почалися по тому, як над ізраїльською територією був перехоплений іранський безпілотник, запущений з території Сирії. Втім, Іран заперечив, що його безпілотник опинився у повітряному просторі Ізраїлю.

Під час останнього наступу ізраїльський винищувач F-16 був збитий сирійською ППО і впав на півночі Ізраїлю.

Пілоти катапультувалися, проте отримали травми й були госпіталізовані.

Ізраїль вперше втратив літак у сирійському конфлікті.

Пан Нетаньягу застеріг, що намір Ізраїль захищати себе від "будь-якої спроби зашкодити нашому суверенітету" є "абсолютно чітким".

"Іран нахабно порушив суверенітет Ізраїлю", - сказав він і додав:

"Вони відправили до Ізраїлю іранський дрон із сирійської території... Ізраїль покладає відповідальність за це на Іран та його сирійських партнерів".

Копирайт изображения JACK GUEZ Image caption Уламки ракети, знайдені неподалік місця падіння F-16

Пан Нетаньягу також заявив, що Ізраїль протистоятиме будь-якій спробі Ірану укріпити свої військові позиції в Сирії.

Водночас під час зустрічі з військовим командуванням він заявив, що його країна "прагне до миру".

Якою є іранська присутність в Сирії?

Іран залишається головним ворогом Ізраїлю, при цьому іранські військові з 2011 року ведуть бойові дії проти антиурядових угруповань у Сирії.

Тегеран направив до Сирії військових радників, добровольців, а також, за деякими даними, сотні професійних бійців з лав Корпусу вартових ісламської революції.

Вважається також, що Іран відправив тисячі тонн озброєнь і боєприпасів на допомогу бійцям Асада, а також бойовикам ліванської "Хезболли", які воюють на його боці.

Тегеран звинувачують в тому, що він не просто домагається посилення свого впливу, але хоче забезпечити шляхи наземної доставки озброєнь з Ірану бойовикам "Хезболли" в Лівані.