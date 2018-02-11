Ізраїль застеріг Іран після удару по Сирії
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна захищатиме себе "від будь-якої атаки". Перед тим Ізраїль завдав потужного удару по сирійських та іранських цілях у Сирії. Цей удар вважають наймасштабнішим за кілька десятиліть.
Удари по іранських цілях у Сирії почалися по тому, як над ізраїльською територією був перехоплений іранський безпілотник, запущений з території Сирії. Втім, Іран заперечив, що його безпілотник опинився у повітряному просторі Ізраїлю.
Під час останнього наступу ізраїльський винищувач F-16 був збитий сирійською ППО і впав на півночі Ізраїлю.
Пілоти катапультувалися, проте отримали травми й були госпіталізовані.
Ізраїль вперше втратив літак у сирійському конфлікті.
Пан Нетаньягу застеріг, що намір Ізраїль захищати себе від "будь-якої спроби зашкодити нашому суверенітету" є "абсолютно чітким".
"Іран нахабно порушив суверенітет Ізраїлю", - сказав він і додав:
"Вони відправили до Ізраїлю іранський дрон із сирійської території... Ізраїль покладає відповідальність за це на Іран та його сирійських партнерів".
Пан Нетаньягу також заявив, що Ізраїль протистоятиме будь-якій спробі Ірану укріпити свої військові позиції в Сирії.
Водночас під час зустрічі з військовим командуванням він заявив, що його країна "прагне до миру".
Якою є іранська присутність в Сирії?
Іран залишається головним ворогом Ізраїлю, при цьому іранські військові з 2011 року ведуть бойові дії проти антиурядових угруповань у Сирії.
Тегеран направив до Сирії військових радників, добровольців, а також, за деякими даними, сотні професійних бійців з лав Корпусу вартових ісламської революції.
Вважається також, що Іран відправив тисячі тонн озброєнь і боєприпасів на допомогу бійцям Асада, а також бойовикам ліванської "Хезболли", які воюють на його боці.
Тегеран звинувачують в тому, що він не просто домагається посилення свого впливу, але хоче забезпечити шляхи наземної доставки озброєнь з Ірану бойовикам "Хезболли" в Лівані.