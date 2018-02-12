Авіакатастрофа в Підмосков'ї: пошукові роботи тривають

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Російські слідчі обстежують місце катастрофи літака Ан-148, який напередодні розбився в Раменському районі Підмосков'я, у пошуках причин авіакатастрофи.

На борту літака "Саратовських авіаліній" були 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Усі вони загинули під час падіння літака, яке сталося через кілька хвилин після вильоту з аеропорту "Домодєдово" у неділю після обіду.

Очільник департаменту Консульської служби МЗС України Василь Кирилич у Twitter повідомив, що українців у цьому літаку не було.

За словами Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, до пошукової операції залучені дев'ять безпілотних апаратів, 175 одиниць техніки та майже 800 рятувальників.

Чиновники повідомили, що розглядають серед ймовірних причин катастрофи погодні умови, людські помилки та технічні збої. Про можливість терористичної атаки вони не згадували.

Літак Ан-148 летів до Орська і розбився поблизу села Аргуново, близько 80 км на південний схід від Москви. Уламки та частини корпусу літака розкидало на великій площі.

Це перша авіакатастрофа комерційного літака за більше ніж рік - 2017 був найбезпечнішим для авіаперельотів.

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Пошукова операція в районі аварії літака тривала всю ніч. Уночі керівник МНС РФ Володимир Пучков підтвердив, що в катастрофі ніхто не вижив, і тепер рятувальники та слідчі мають зібрати уламки літака і фрагменти тіл загиблих.

З огляду на те, що Ан-148 впав у заметене снігом поле, його частини розкидало на великій площі. Снігопад увечері неділі лише посилився, це дуже непросте завдання.

Рятувальникам довелося відмовитися від своїх транспортних засобів і пішки дістатися до місця катастрофи.

Володимир Пучков пообіцяв, що роботи на місці катастрофи закінчаться протягом семи днів.

Як триває розслідування

Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело до смерті людей. На місці катастрофи працює слідча група.

У свою чергу "Ространснадзор" проведе позапланову перевірку "Саратовських авіаліній". Поки що жодних офіційних версій про причини катастрофи Ан-128 не було. Однак деякі ЗМІ з посиланням на очевидців говорять про проблеми з двигуном.

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Невдовзі після катастрофи, ЗМІ звернули увагу на дивні дані польоту Ан-148, які зафіксував сайт Flightradar.

Спочатку літак набрав висоту в 1800 метрів і летів зі швидкістю 600 кілометрів на годину. Але потім Ан-148 раптом спочатку знизився до висоти 1500 метрів, потім знову піднявся до 1800 метрів, а тоді почав падати. На позначці в 900 метрів він зник з екранів радарів.

Літак не подав сигналу тривоги. Вдалося відновити один з бортових самописців.

Що це за літак?

Копирайт изображения AIR TEAM IMAGES Image caption Літаку було менше, аніж вісім років

Ан-148 - спільна розробка України та Росії. Спочатку літак випускали на Харківському державному авіапідприємстві, потім у Росії, але коли почався конфлікт на сході України та анексія Криму виробництво літаків у Росії завершили.

Літак, що розбився, випустило Воронезьке авіабудівне об'єднання (ВАСО) у 2010 році. На заводі уточнили, що створять власну спецкомісію для розслідування катастрофи.

У Росії Ан-148 активно закуповували держслужби, у тому числі міністерство оборони. У 2014 році через збройний конфлікт на території України спільне виробництво зупинили, оскільки велика частина деталей для літака була з України.