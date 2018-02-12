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Співробітники ФСБ Росії в Криму затримали в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Як повідомила російська ФСБ, чоловіка затримали у неділю, 11 лютого.

На сайті російського відомства повідомляють, що чоловіка на ім'я Давиденко Костянтин Олександрович затримали в неділю, 11 лютого.

Його звинуватили у тому, що він "цілеспрямовано збирав і передавав спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ Національної гвардії Росії", а також інформацію про співробітників ФСБ.

В українському МЗС повідомили ВВС Україна, що перевіряють цю інформацію.

В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявили про суттєве погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму. Про це йдеться у тематичній доповіді ООН, яку оприлюднили 25 вересня 2017.

За даними ООН, у Криму "зафіксовані тяжкі порушення прав людини, як свавільні арешти й затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження, катування і щонайменше одна позасудова страта".

Інші "диверсанти" та "шпигуни"

У вересні 2017 року ФСБ Росії у Сімферополі затримала громадян Російської Федерації Сухоносову Ганну Станіславівну і Долгополова Дмитра Олександровича. У ФСБ вважають, що "ці особи збирали та передавали спецслужбам України відомості про діяльність частин і з'єднань Чорноморського флоту, які становлять державну таємницю".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сімферополь, січень 2018

У серпні 2017 року ФСБ повідомляла про затримання в Криму агента Служби безпеки України Геннадія Лимешка.

Російська сторона вважає, що він за завданням СБУ мав пошкодити лінії електропередач (ЛЕП) у Судаку, спричинити обвал гірських порід на автомобільну трасу Судак-Новий Світ, а також підпалити ліс і один з об'єктів комунального господарства в районі селища Рибаче.

Окрім того, у липні 2017 року Київський районний суд Сімферополя засудив до 3,5 років колонії Олексія Стогнія, який проходив у справі "кримських диверсантів". Його затримали восени 2016 року за підозрою в роботі на українську військову розвідку.

Затримані за цією ж справою Андрій Захтей і Євген Панов заявляли, що після затримання їх катували. У липні з'явилася інформація, що Захтей і ще один обвинувачений - Дмитро Штибліков - пішли на угоду зі слідством і визнали провину. Вироків Захтею, Панову і Штиблікову ще немає.

Також у липні 2017 до 12 років колонії був засуджений 61-річний громадянин України Олексій Сизонович. Його визнали винним у підготовці теракту, незаконному обігу вибухових пристроїв та незаконному перетині кордону Росії.

Ще раніше, у листопаді 2016 року, у Криму затримали колишнього службовця штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка. Як стверджувала ФСБ, за завданням української розвідки він збирав секретні дані про його діяльність.