Підліток, який розстріляв 17 людей у школі, визнав свою провину - поліція

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Підліток, якого звинувачують у вбивстві 17 людей у середній школі Флориди, зізнався у стрілянині, повідомляє поліція.

19-річний Ніколас Круз розповів, що прийшов на територію школи й почав стріляти. Після цього він кинув зброю і втік, йдеться у документах суду.

Він постав перед судом за звинуваченням у 17 навмисних убивствах.

ФБР визнало, що володіло інформацією про підозрюваного.

Інцидент, який стався у школі міста Паркленд, штат Флорида, став найкривавішим за кількістю жертв із 2012 року. Тоді під час нападу на школу в Сенді Хук загинули 26 людей.

"Круз заявив, що він був стрільцем, який зайшов до школи озброєний АР-15 і почав стріляти в учнів, яких зустрічав на подвір'ї та в коридорах школи", - йдеться в судовому документі.

Він також розповів, що ніс з собою додаткові боєприпаси у сумці та рюкзаку.

Після стрілянини Круз викинув свою зброю, спробував загубитися у юрбі та втекти, йдеться у документах.

За повідомленням, він міг втекти з місця події до входу у Walmart, а потім у McDonalds. У результаті його затримала поліція за годину після інциденту.

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Що ми знаємо про підозрюваного?

Ніколаса Круза виключили зі школи, на яку він скоїв напад.

Один з колишніх однокласників, Чад Ройтерс, розповів Reuters, що Круз був "вигнанцем", який "божеволів від зброї".

Його інтерес до зброї можна було побачити в його профілях у соцмережах, які, за словами шерифа округу Скотта Ізраеля, були "дуже, дуже тривожними".

Два окремі облікові записи Instagram, які зараз видалили, містили світлини Круза зі зброєю та ножами.

Вчитель математики Джим Гард розповів виданню Miami Herald, що керівництво школи письмово повідомило вчителів про проблеми з поведінкою Ніколаса Круса.

"Минулого року з ним були проблеми, він погрожував школярам, і я думаю, його попросили залишити університетське містечко", - сказав він.

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Хто жертви?

З'явилася інформація про людей, які загинули під час стрілянини. З-поміж них були підлітки 14-18 років.

Помічника шкільного тренера з футболу Аарона Фейса забрали до лікарні після того, як він вистрибнув перед школярами, аби захистити їх від куль. Його команда написала у Twitter, що він "помер героєм".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що також загинув шкільний тренер Кріс Хіксон.

Учитель Скотт Бейгель загинув, коли намагався зачинити двері, розповіли студенти Good Morning America.

У четвер тисячі людей зібралися на місці інциденту, аби поминути жертв стрілянини.