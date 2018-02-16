В Криму засудили українця Захтея: у чому суть справи
Верховний суд анексованого Криму визнав українця Андрія Захтея винним у "підготовці диверсій" на півострові у 2016 році та засудив його до 6,5 років ув'язнення, повідомляє "Інтерфакс".
Його визнали винним у підготовці до диверсії в складі організованої групи, незаконному зберіганні та перевезенні вибухових речовин, придбанні офіційних документів і використанні підробленого документа.
"Призначити покарання (...) у вигляді позбавлення волі на строк шість років і шість місяців з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказав суддя Сергій Погребняк.
Суд зарахував в цей термін більш ніж півтора року, які українець провів під вартою.
В коментарі BBC Україна адвокат Андрія Захтея Ігор Півоваров підтвердив факт вироку і наголосив, що оскаржить його в судовій колегії у кримінальних справах Верховного суду Росії.
"З урахуванням наявності цілого ряду обставин, що пом'якшують вину, а саме: наявність на утриманні двох малолітніх дітей, позитивних характеристик, відсутність судимостей, повне визнання провини, покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі, є надмірно суворим", - зазначив він.
Справа 42-річного Андрія Захтея розглядалося в суді в закритому режимі.
Журналісти були присутні лише під час оголошення результативної частини вироку.
У серпні 2016 року російська Федеральна служба безпеки повідомила про нібито спробу прориву з материкової території України в Крим "диверсійно-терористичних груп".
Під час цієї спроби прориву, як стверджує ФСБ, загинули російський військовий і співробітник ФСБ, і були затримані кілька українців, зокрема - Андрій Захтей.
При огляді запасного колеса в його автомобілі, за інформацією російської спецслужби, були виявлені три кілограми вибухівки та гранати.
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Міністерство оборони України спростувало інформацію про те, що затримані в Криму люди є українськими агентами.
Родичі пана Захтея заявили, що він - звичайний таксист, який працював на півострові.
Українець спочатку через своїх захисників заявляв, що його зізнання вибивали, катуючи струмом. Влітку 2017 року він пішов на угоду зі слідством і відмовився від послуг найнятих адвокатів.
Затриманий за тією ж справою "прориву диверсантів" Євген Панов заявляв, що після затримання його катували.
Судовий процес у справі Євгена Панова триває.
Інші кримські "диверсанти"
- У листопаді 2016 року у Криму затримали екс-службовця штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка. Як стверджувала ФСБ, за завданням української розвідки він збирав секретні дані.
- У вересні 2017 року ФСБ Росії у Сімферополі затримала росіян Ганну Сухоносову і Дмитра Долгополова. В російській спецслужбі стверджували, що вони збирали та передавали спецслужбам України секретні дані про Чорноморський флот.
- У липні 2017 року Київський районний суд Сімферополя засудив до 3,5 років колонії Олексія Стогнія. Його затримали восени 2016 року за підозрою в роботі на українську військову розвідку.
- Того ж місяця до 12 років колонії був засуджений 61-річний громадянин України Олексій Сизонович. Його визнали винним у підготовці теракту, незаконному обігу вибухових пристроїв та незаконному перетині кордону Росії.
- У серпні 2017 року ФСБ повідомила про затримання в Криму "агента Служби безпеки України" Геннадія Лимешка. У російській спецслужбі стверджували, що він за завданням СБУ мав пошкодити лінії електропередач (ЛЕП) у Судаку, спричинити обвал гірських порід на автомобільну трасу Судак-Новий Світ, а також підпалити ліс і один з об'єктів комунального господарства в районі селища Рибаче.
- 11 лютого 2018 року ФСБ повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України Костянтина Давиденка за підозрою в шпигунстві.