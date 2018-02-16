В Криму засудили українця Захтея: у чому суть справи

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption В анексованому Криму суд засудив українця до 6,5 років ув'язнення

Верховний суд анексованого Криму визнав українця Андрія Захтея винним у "підготовці диверсій" на півострові у 2016 році та засудив його до 6,5 років ув'язнення, повідомляє "Інтерфакс".

Його визнали винним у підготовці до диверсії в складі організованої групи, незаконному зберіганні та перевезенні вибухових речовин, придбанні офіційних документів і використанні підробленого документа.

"Призначити покарання (...) у вигляді позбавлення волі на строк шість років і шість місяців з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказав суддя Сергій Погребняк.

Суд зарахував в цей термін більш ніж півтора року, які українець провів під вартою.

В коментарі BBC Україна адвокат Андрія Захтея Ігор Півоваров підтвердив факт вироку і наголосив, що оскаржить його в судовій колегії у кримінальних справах Верховного суду Росії.

"З урахуванням наявності цілого ряду обставин, що пом'якшують вину, а саме: наявність на утриманні двох малолітніх дітей, позитивних характеристик, відсутність судимостей, повне визнання провини, покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі, є надмірно суворим", - зазначив він.

Справа 42-річного Андрія Захтея розглядалося в суді в закритому режимі.

Журналісти були присутні лише під час оголошення результативної частини вироку.

У серпні 2016 року російська Федеральна служба безпеки повідомила про нібито спробу прориву з материкової території України в Крим "диверсійно-терористичних груп".

Під час цієї спроби прориву, як стверджує ФСБ, загинули російський військовий і співробітник ФСБ, і були затримані кілька українців, зокрема - Андрій Захтей.

При огляді запасного колеса в його автомобілі, за інформацією російської спецслужби, були виявлені три кілограми вибухівки та гранати.

Міністерство оборони України спростувало інформацію про те, що затримані в Криму люди є українськими агентами.

Родичі пана Захтея заявили, що він - звичайний таксист, який працював на півострові.

Українець спочатку через своїх захисників заявляв, що його зізнання вибивали, катуючи струмом. Влітку 2017 року він пішов на угоду зі слідством і відмовився від послуг найнятих адвокатів.

Затриманий за тією ж справою "прориву диверсантів" Євген Панов заявляв, що після затримання його катували.

Судовий процес у справі Євгена Панова триває.

Інші кримські "диверсанти"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сімферопіль у січні 2018 року