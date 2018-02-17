Історичні суперечки України і Польщі: Варшава глибоко розчарована

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У канцелярії польського президента Анджея Дуди заявили про "глибоке розчарування" переговорами українсько-польської комісії з історичних питань, які відбулися напередодні у Варшаві.

Український та польський віце-прем'єри Павло Розенко і Пйотр Глінський зустрічалися у столиці Польщі, щоб зняти напругу у стосунках Києва та Варшави, які значно погіршилися за останні роки.

"Відсутність рішення з української сторони щодо дозволу на ексгумацію польських поховань на території України означає серйозний регрес довіри. Мандат на переговори, який встановили президенти обох країн, не виконали. Це значно погіршує відносини двох країн", - заявила польська сторона.

Польська сторона висловила сподівання, що Київ найближчим часом скасує заборону на ексгумацію поховань.

Йдеться про заборону на ексгумацію польських поховань в Україні, яку Київ запровадив після серії нападів на українські пам'ятники у Польщі. Приводом стали руйнування пам'ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та знищення українських місць пам'яті в Польщі.

В минулі роки плюндрували пам'ятники українцям та полякам по обидва боки кордону. Щоб вирішити історичні суперечки президенти двох країн домовились про спеціальну зустріч своїх представників.

Українська сторона результати зустрічі у Варшаві оцінила більш оптимістично. Сторони на переговорах "домовилися продовжувати конструктивний діалог", - йшлося у заяві посольства України у Польщі. Зокрема, домовилися про "передумови для інвентаризації, подальшої легалізації місць пам'яті на території двох держав".

При цьому український віце-прем'єр Павло Розенко запевнив, що всі сплюндровані польські пам'ятники в Україні були відновлені, і легальні, і нелегальні.

Також, за його словами, українська сторона "донесла стурбованість" своїм польським колегам через закон про Інститут національної пам'яті.

Польща нещодавно ухвалила суперечливий закон, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Як зазначив пан Розенко, подібні дії можуть стати причиною порушення прав українців в Польщі.