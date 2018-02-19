В Іспанії почався суд над російською мафією

Копирайт изображения AFP Image caption Ймовірного очільника злочинного угруповання Геннадія Петрова затримали 2008 року в Іспанії, але пізніше він втік з країни

У Мадриді почався судовий процес над російською мафією.

Депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Владислава Рєзніка та ще 17 людей звинувачують у відмиванні грошей для російського злочинного угруповання.

Ймовірні очільники злочинного угруповання, Геннадій Петров та Олексій Малишев, досі перебувають на свободі, як вважається - у Росії.

Стверджується, що деякі з підозрюваних мають зв'язки з російським урядом.

Пан Рєзнік прибув на суд і заявив, що доведе свою невинуватість.

Його дружина Діана Гіндін теж знаходиться у суді серед звинувачених.

На лаві підсудних також опинилися п'ять іспанців, яких звинувачують у допомозі російським злочинцям. Серед них - Антоніо де Фортуні, звинувачений у створенні непрозорої бізнес-мережі, яка надсилала гроші мафії на офшорні рахунки.

Що відомо про російських злочинців в Іспанії

Відмивання грошей російськими злочинцями в Іспанії почалося в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль та Балеарських островах.

Іспанські прокурори вважають, що більш ніж 50 млн євро російської мафії відмила так звана банда "Тамбовська-Малишевська", що базується в Санкт-Петербурзі.

2008 року іспанська поліція провела "Операцію Трійка" і заарештувала 20 підозрюваних у належності до російської мафії.

Знадобилося 10 років для того, щоб ця справа дійшла до національного кримінального суду Іспанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російська мафія ще у 1990-х роках почала відмивати гроші в Іспанії, купуючи вілли на Коста-дель-Соль

Прокуратура вимагає для більшості підозрюваних ув'язнення на п'ять з половиною років та накладення штрафів, які можуть перевищити 100 млн євро.

Звинувачення збоку прокуратури базуються частково на перехопленнях телефонних розмов, які відбувалися, як стверджується, між підозрюваними та босами мафії.

Один з підозрюваних, Михайло Ребо, уклав угоду з прокурорами. Він визнав себе винним в обмін на дворічний строк у в'язниці та штраф у розмірі 1,6 млн євро.

Ймовірний очільник банди Геннадій Петров був заарештований під час поліцейської облави 2008 року, але пізніше втік до Росії.

Звинувачувальний висновок стверджує, що його банда "явно спромоглася проникнути всередину державного апарату" та "має зв'язки з російською економічною, політичною, судовою та поліційною владою".

Вважається, що у Росії банда виконувала вбивства на замовлення, торгувала зброєю та наркотиками, займалася рекетом та підробкою грошей.

Колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, убитий у Лондоні радіоактивним полонієм-210 у 2006 році, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії.