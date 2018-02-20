Британський актор порівняв регламентацію сцен сексу з цензурою

Копирайт изображения Alamy Image caption Британська профспілка акторів обговорює регламентацію сексуальних сцен в кіно та театрі

Британський актор Енді Серкіс виступив проти пропозицій регламентувати інтимні сцени в кіно і на телебаченні. На його думку, ці пропозиції дорівнюють цензурі.

Британська профспілка акторів Equity обговорює можливість введення правил постановки інтимних сцен як в кіно, так і на театральній сцені.

Це пов'язано зі скандалом, який розпочався з викриття багаторічних сексуальних домагань до акторок збоку голлівудського продюсера Харві Вайнштайна.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Гарві Вайнштайн звільнений з його ж кінокомпанії.

Поміж іншого, у профспілці пропонують заборонити сцени поцілунків з язиком, а також сцени з оголеними тілами під час кастингу.

Минулого року Дженніфер Лоуренс скаржилася, що під час кінопроби їй та іншим жінкам довелося стояти пліч-о-пліч повністю оголеними.

Equity, наскільки відомо, також хоче отримати пропозиції від акторів, що саме вони можуть або не можуть робити під час сцен зображення статевих актів.

Доповідь профспілки буде оприлюднена наприкінці лютого або на початку березня. У ній має бути список нормативів для інтимних сцен, в тому числі й правила щодо того, коли і як актори можуть прикривати свої геніталії.

"Секс не заборонять"

На думку Енді Серкіса, ці пропозиції не відрізняються від цензури.

"Рішення повинні ухвалювати режисери та актори. Вони повинні знайти спосіб передати глядачеві історію і при цьому відчувати себе комфортно, - зауважив Серкіс. - Було б дуже сумно, якби актори почали соромитися торкатися до інших людей. Ми (актори. - Ред.) повинні використовувати нашу уяву, входити у роль".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Актор Енді Серкіс вважає, що рішення щодо інтимних сцен повинні приймати безпосередньо актори та режисери

Іта О'Брайен, консультант з питань інтимності для кіноіндустрії, телебачення і театру, зазначила в інтерв'ю ВВС, що "мовиться не про заборону на секс. Не йдеться ні про заборону на поцілунки, ні на наготу".

"Йдеться про те, як все це робити безпечно і так, щоб створювалися автентичні, правдоподібні, пікантні, пристрасні сексуальні сцени", - підкреслила вона.

За її словами, на сьогодні в кіно та театрі немає загальних правил щодо цих питань, хоча певні вимоги досить часто викладені в індивідуальних контрактах.

"Багато режисерів створюють чудові й при цьому безпечні секс-сцени, - каже Іта О'Брайен. - Але однакових для всіх правил не існує".

"Режисери занадто бояться"

Акторка Мейв О'Салліван каже, що коли вона працювала на сцені, ніхто з нею не обговорював, які моменти для неї були незручними.

"Виходячи з мого досвіду, режисери просто часто бояться говорити слова на кшталт: "Не суньте свого язика до рота іншому під час поцілунку", - розповіла вона. - Вони просто кажуть: "Добре, ми цього не будемо репетирувати, а ви самі між собою розберетеся".

"У таких випадках відчуваєш себе дуже незручно. Адже ти не знаєш меж іншого актора. Можливо вам обом комфортно один з одним, може бути, вам навіть вдається обговорити ці питання, але часто нічого цього не відбувається", - нарікає О'Салліван.