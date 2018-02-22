Трамп пропонує озброїти вчителів

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Президент США Дональд Трамп заявив, що озброєні вчителі можуть запобігти шкільним стрілянинам, таким як трагедія у Флориді минулого тижня, коли колишній учень розстріляв 17 людей.

Співробітник навчального закладу зі зброєю може зупинити напад "дуже швидко", сказав пан Трамп.

Президент США заявив про це під час конференції в Білому домі, присвяченій насильству з застосуванням зброї. Участь у заході брали вчителі та учні зі школи Марджорі Стоунман Дуглас, де стався напад.

Дональд Трамп також підтримав пропозицію посилити систему перевірок охочих придбати зброю.

Стрілянина в школі у Флориді стала найкривавішою за кількістю жертв з 2012 року.

Обвинуваченого в масовому вбивстві - 19-річного Ніколаса Круза - через годину затримали і він повністю визнав провину.

Копирайт изображения AFP Image caption Зустріч Дональда Трампа з учнями школи, в якій минулого тижня розстріляли 17 людей

"Ми будемо проводити дуже суворі перевірки, особливо щодо психічного здоров'я [тих, хто захоче придбати зброю]", - сказав президент школярам, ​​які пережили напад.

Одночасно Трамп підтримав пропозицію, яку раніше висловлювали в Національній стрілецькій асоціації США - дозволити вчителям та іншим працівникам шкіл носити зброю.

"Якби у вас був учитель, який знав би, як поводитися з вогнепальною зброєю, можливо, що він міг би досить швидко зупинити напад", - сказав Трамп.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Похорон загиблих у школі в Флориді

Він додав, що пропозиція стосується лише людей, які "добре вміють поводитися з вогнепальною зброєю".

Раніше під час виборчої кампанії 2016 року пан Трамп заперечував, що він виступає за зброю в школі.

"Корумпована Гілларі сказала, що я хочу, щоб зброя була в шкільних класах. Це не так!", - написав пан Трамп в Twitter 2016 року.

Президент Трамп також розкритикував ідею створення зон навколо шкіл, де буде заборонено носити зброю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ендрю Поллак (в центрі), батько вбитої учениці в школі у Флориді

"Ми тут, тому що у моєї дочки більше немає голосу. Її вбили минулого тижня, її у нас забрали. Вона отримала дев'ять куль на третьому поверсі. Ми, вся країна, нічого не зробили для наших дітей", - своє обурення президенту висловив Ендрю Поллак, батько вбитої учениці в школі у Флориді.

Чергова стрілянина у школі викликала й іншу дискусію - щодо обмеження права володіння вогнепальною зброєю.

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У середу учні та вчителі школи в Паркленд вирушили до столиці штату Флорида Таллахассі, щоб переконати законодавців штату обмежити продаж напівавтоматичної зброї.

Демонстрації на підтримку цієї вимоги також пройшли у Вашингтоні, Чикаго і Піттсбурзі.