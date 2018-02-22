Індійські лікарі видалили "найбільшу пухлину мозку" у світі

  • 22 лютого 2018
Через пухлину 31-річний Сантлал Пал втратив зір
Image caption Через пухлину 31-річний Сантлал Пал втратив зір

Індійські лікарі, які видалили в 31-річного чоловіка пухлину мозку вагою 1,8 кг, кажуть, що вона може бути найбільшою у світі.

Операція відбулася 14 лютого в Мумбаї та тривала сім годин.

Певний час інформацію про операцію не оприлюднювали, бо лікарі не були впевнені в її успіху.

"Тепер це питання одужання, але він поза небезпекою", - прокоментував ВВС стан пацієнта доктор Трімурті Надкарні.

Сантлал Пал, власник крамниці з північного штату Індії Уттар-Прадеш до операції жив з пухлиною три роки.

Лікарі кажуть, що пан Пал втратив зір через пухлину. Проте вони сподіваються, що зір повернеться під час одужання.

"Такі випадки є ризикованими", - зазначив доктор Надкарні.

Він додав, що під час операції Сантлал Пал потребував 11 літрів крові. Потім його на кілька днів під'єднали до дихального апарату.

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