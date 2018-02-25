Чому фруктові чаї можуть пошкодити зуби?
Кислі напої, як от фруктові чаї та ароматизовані напої, можуть спричинити ерозію зубів та пошкодити емаль, йдеться у дослідженні британських вчених.
Команда Королівського коледжу Лондона з'ясувала, що вживання кислих напоїв між прийомами їжі та розтягування процесу їхнього споживання - збільшує ризик ерозії зубів через потрапляння на них кислоти.
- Червоне вино захищає зуби від карієсу?
- Якого кольору здорові зуби, і чи варто їх відбілювати
- У Петербурзі стоматолог видалив пацієнтці 22 здорових зуби
У дослідженні, опублікованому в British Dental Journal, розглядали харчування 300 людей з сильною ерозією зубів.
Проблема набирає обертів, оскільки люди споживають більше їжі, кажуть вчені.
Фруктові напої та чаї, дієтичні напої і випивка з цукром - саме вони можуть спричиняти зношування зубів.
- У Франції заборонили безлімітні солодкі напої в кафе
- Вчені: дієтична газована вода збільшує ризик інсульту
Якщо такими напоями довго смакувати, тобто тримати в роті перед тим, як проковтнути, ризик ерозії зубів лише збільшується.
Один з авторів дослідження доктор Сауріс О'Тоул з Інституту стоматології Королівського коледжу пояснив: "Якщо ви п'єте напої впродовж тривалого періоду часу, понад п'ять хвилин, або якщо ви тримаєте фрукт у роті протягом декількох хвилин, а не їсте його, - саме такі звички дійсно можуть пошкодити зуби".
Які напої лікарі називають кислими?
- алкоголь
- фруктові чаї
- ароматизована вода
- дієтичні напої
- підсолоджені напої
А які ні?
- вода
- чай
- кава
- молоко
- газована вода
Дослідник дає кілька порад: "Якщо ви збираєтесь перекусити яблуком під час обіду, намагайтесь утриматись від кислої їжі ввечері".
"Якщо ви плануєте випити келих вина ввечері, то відмовтесь від фруктового чаю зранку. Просто збалансуйте їжу у вашому раціоні", - додає пан Сауріс О'Тоул.