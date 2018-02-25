Чому фруктові чаї можуть пошкодити зуби?

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Кислі напої, як от фруктові чаї та ароматизовані напої, можуть спричинити ерозію зубів та пошкодити емаль, йдеться у дослідженні британських вчених.

Команда Королівського коледжу Лондона з'ясувала, що вживання кислих напоїв між прийомами їжі та розтягування процесу їхнього споживання - збільшує ризик ерозії зубів через потрапляння на них кислоти.

У дослідженні, опублікованому в British Dental Journal, розглядали харчування 300 людей з сильною ерозією зубів.

Проблема набирає обертів, оскільки люди споживають більше їжі, кажуть вчені.

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Фруктові напої та чаї, дієтичні напої і випивка з цукром - саме вони можуть спричиняти зношування зубів.

Якщо такими напоями довго смакувати, тобто тримати в роті перед тим, як проковтнути, ризик ерозії зубів лише збільшується.

Один з авторів дослідження доктор Сауріс О'Тоул з Інституту стоматології Королівського коледжу пояснив: "Якщо ви п'єте напої впродовж тривалого періоду часу, понад п'ять хвилин, або якщо ви тримаєте фрукт у роті протягом декількох хвилин, а не їсте його, - саме такі звички дійсно можуть пошкодити зуби".

Які напої лікарі називають кислими?

алкоголь

фруктові чаї

ароматизована вода

дієтичні напої

підсолоджені напої

А які ні?

вода

чай

кава

молоко

газована вода

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Дослідник дає кілька порад: "Якщо ви збираєтесь перекусити яблуком під час обіду, намагайтесь утриматись від кислої їжі ввечері".

"Якщо ви плануєте випити келих вина ввечері, то відмовтесь від фруктового чаю зранку. Просто збалансуйте їжу у вашому раціоні", - додає пан Сауріс О'Тоул.