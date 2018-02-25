Герцогиня Корнуольська закликала батьків більше читати дітям

Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку герцогині Корнуольської, ніщо так не змушує мізки працювати, як хороша книжка

Більше читати дітям і скеровувати їх "у подорожі відкриттів" закликала батьків Камілла, герцогиня Корнуольська.

У листі до Sunday Express герцогиня розповіла про те, скільки радості приніс у її життя батько, який щовечора читав дітям.

"Ці вечори не лише залишили любов до читання на все життя, вони спонукали розділити цю пристрасть із моїми дітьми, а тепер і з моїми онуками".

Лист герцогині було опубліковано напередодні Світового дня книги.

Вона пише, що у світі, в якому, здається, "домінують екрани і надто багато інформації", день, присвячений книзі, може здаватися "трохи старомодним".

Але це є "вчасним нагадуванням" про те, наскільки важливими є книжки і читання, особливо для дітей.

"Запустити мізки"

"Гортати разом сторінки улюбленої книжки - приносить не лише задоволення, але й створює дуже особливий зв'язок із нашими онуками", - пише далі герцогиня.

На її переконання, книжки здатні "розпалити уяву" дітей і, як ніщо інше, "запустити мізки".

Герцогиня Корнуольська також вважає, що читання книжок дітям та онукам не лише приносить задоволення, але й "скеровує їх у подорожі відкриттів і збагачення, яке можуть дати лише книжки".

"Ми не могли дочекатися продовження", - пригадує Камілла вечори із книжкою, і свого батька, майора Брюса Шанда, якого вона називає "полум'яним бібліофілом".