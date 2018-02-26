В Україні - сильне похолодання; в Одесі закриють школи

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Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про сильне похолодання.

"Внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи, в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури", - повідомляє відомство в понеділок.

Зокрема, 26-27 лютого в деяких областях очікують місцями до -24° морозу. У Києві прогнозують -16-19 градусів.

Одеська влада у зв`язку з різким погіршенням погоди на один день скасовує заняття в школах і дитсадках.

"У зв'язку з очікуваним снігопадом й істотним зниженням температури на засіданні прийнято рішення скасувати 27 лютого 2018 року заняття в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста", - повідомляє Одеська міськрада.

Там повідомили про штормове попередження в місті: вітер, сильний сніг, місцями сильна хуртовина й замети.

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Також ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в понеділок та вівторок у горах Івано-Франківської області і Закарпаття.

На 1 березня Гідрометцентр оголосив штормове попередження в Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Цього дня по всій Україні очікують опади, сніговий покрив місцями збільшиться до 25-30 см. На дорогах - ожеледиця.