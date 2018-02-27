Тайвань: чому на острові паніка через туалетний папір?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виробники туалетного паперу попереджають, що ціни можуть зрости на 10-30%

У Тайвані різко зріз попит на туалетний папір на тлі повідомлень про різке подорожчання цього товару.

Покупці розміщували у соціальних мережах фотографії порожніх полиць, де зазвичай стоїть туалетний папір.

Виробники попереджали роздрібних торговців про те, що ціна на цей товар виросте на 10% - 30%. Тепер за додаткові витрати платитимуть самі ж клієнти.

Але деякі покупці кажуть, що скуповують папір через побоювання, що його не буде в наявності, а не через ціни.

Який зиск для покупця?

За даними Міністерства економіки Тайваню, туалетний папір дорожчає через зростання цін на сировину в світі.

Лісові пожежі в Канаді та перебої у виробництві в Бразилії також впливають на формування цін.

Повідомляють, що ціна целюлозних волокон, які використовують для виготовлення туалетного паперу, наразі становить біля 800 доларів США за тонну. Торік цю сировину можна було придбати за 650 доларів.

Але один з найбільших постачальників туалетного паперу в Тайвані, YFY, каже, що ситуація серйозніша. Там стверджують, що витрати на целюлозу зростають швидше, а уряд не встигає реагувати на це. До того ж, ціна на сировину зросла на 50% з середини минулого року. Також дорожчає вартість пакування та транспортування товару.

Втім, попри зростання цін на сировину для туалетного паперу в усьому світі, глобального подорожчання очікувати поки не варто.

Наприклад, у США через конкуренцію серед великих постачальників побутових товарів, ціна навпаки падатиме.

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Що з запасами?

Більшість магазинів у неділю повідомили, що їхні полиці - порожні.

Найбільша торговельна мережа на острові ET Mall зазначила, що серед 20 найпопулярніших товарів, на шостому місці був туалетний папір, попит на який зріс у 10 разів.

Покупців просили не панікувати, а Департамент захисту прав споживачів повідомив, що супермаркети скоро поповнять свої полиці.

Що робить влада?

Схоже, що уряд Тайваню діяв швидко.

Там наказали провести розслідування щодо подорожчання, і Департамент захисту прав споживачів заявив, що отримав гарантії від чотирьох великих ритейлерів: Carrefour, RT-Mart, A.mart і PX Mart, що ціни не зростатимуть до середини березня.

В організації UDN заявили, що будь-яка змова з метою підвищення цін, призведе до того, що їх штрафують.

Великі роздрібні мережі також пообіцяли не накопичувати товар, щоб пізніше продавати його за вищими цінами.