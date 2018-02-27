Плавання у морі підвищує ризик захворіти - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людям, які плавають у морі, частіше загрожують захворювання вух та гострі розлади травлення

Плавання у морі істотно збільшує ймовірність розладу травлення, вушних хвороб та інших захворювань, виявили науковці.

Провели дослідження медицинський факультет Ексетерського університету та Центр екології та гідрології.

Науковці з'ясували, що у тих, хто плаває у морі, ймовірність розвитку оталгії - хвороби вух - вища на 77%, ніж у тих, хто плаває в прісних водоймах. А ймовірність підхопити шлунково-кишкову хворобу більша на 29%.

Окрім плавання, ризики несуть також водні види спорту, зокрема серфінг.

Науковці розглянули 19 досліджень з Британії, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії та Норвегії, які пов'язують плавання у морі з хворобами. Вони проаналізували інформацію про понад 120 тисяч людей.

"У країнах з високим рівнем доходу, таких як Велика Британія, існує думка про те, що перебування у морі становить невеликий ризик для здоров'я", - розповідає доктор Енн Леонард.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільше ризикують заразитися інфекціями у морі люди похилого віку та діти

Керівник дослідження доктор Вільям Гейз наголосив: "Ми не хочемо відлякувати людей від подорожей на море, які дуже корисні - зокрема для поліпшення фізичної форми та гарного самопочуття".

"Однак важливо, щоб люди знали про ризики і могли ухвалювати обґрунтовані рішення", - додає він.

Доктор Гейз заявив, що більшість людей одужують після хвороб, які з'явилися після перебування у морі, без медичної допомоги. Проте такі хвороби можуть виявитися більш серйозними для людей літнього віку або дітей.