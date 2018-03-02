Хто із зірок буде на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гаррі, Меган та гості, які можуть прибути на їхнє весілля

Мелані Браун, одна з учасниць гурту Spice Girls, промовилась, що групу запросили на весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбудеться 19 травня.

Інші знаменитості намагаються уникати відповіді на питання, чи будуть вони на королівському весіллі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ Spice Girls

Мелані Браун, відома як Mel B, розповіла в ефірі американського телешоу The Real, що Spice Girls виступатимуть на прийомі в принца Гаррі та Меган.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ед Ширан

Ходять чутки, що на весіллі буде грати Ед Ширан.

Він раніше виступав на весіллях.

Але Ед Ширан сказав BBC, що він трохи зайнятий у травні.

"Мене запитали: якби вас попросили, ви б сказали "так"? Відповів, що так, звичайно", - розповідає виконавець.

"Але насправді ніхто не дивився на дати мого турне. Я буду в Ірландії. Я не можу це зробити. І мене ще не питали", - додає Ед Ширан.

Давай, Ед, ми впевнені, що ти зможеш повернутися вчасно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі та рок-музикант Дейв Грол

"Чи отримав я запрошення? О, мене не було в місті", - відповів рок-музикант Дейв Грол, коли кореспондент BBC запитав його про весілля минулого тижня під час вручення премії Brit Awards.

Відомо, що фронтмен Foo Fighters товаришує з Гаррі. Принц навіть відвідував його в лікарні, коли співак зламав ногу кілька років тому.

"Ні, я не отримав запрошення", - сказав він, посміхаючись. "Скажімо так, я запам'ятав про цю дату".

Як щодо політиків?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Барак Обама та принц Гаррі

Ще одна інтрига: чи відвідають королівське весілля Барак і Мішель Обама.

"Хто знає, буде він запрошений чи ні? Я б не хотів зруйнувати цей сюрприз", - розповів принц Гаррі.

Немає й чіткої відповіді щодо приїзду наступника Обами - Дональда Трампа.