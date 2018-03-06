Журналістка ВВС стала об'єктом домагань російського депутата Слуцького
У Росії вперше спалахнув скандал зі звинуваченнями в домаганнях в Держдумі.
Журналістки звинуватили в негідній поведінці депутата від партії Володимира Жириновського ЛДПР Леоніда Слуцького.
Він запевняє, що все це - наклеп, і вимагає надати докази.
Російська служба Бі-бі-сі має власні свідоцтва щодо домагань з боку депутата.
За останні два тижні відразу дві журналістки - заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе та продюсер телеканалу "Дождь" Дарія Жук - розповіли про домагання з боку депутата від Ліберально-демократичної партії Росії Леоніда Слуцького.
Раніше телеканал "Дождь" стверджував, що Слуцький неодноразово домагався до журналісток.
У Держдумі наголошують, що провина депутата не доведена, і радять звертатися в комісію з етики. Сам депутат все заперечує і погрожує подати в суд за наклеп.
Російська служба Бі-бі-сі поговорила з журналістками, які працюють в Думі, і чиновниками, й дізналася, чи можна в чомусь звинувачувати Леоніда Слуцького.
"Будеш його дружиною і моєю коханкою"
24 березня 2017 року кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Фаріда Рустамова прийшла в обставлений іконами робочий кабінет депутата від ЛДПР, голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького, щоб взяти його коментар про візит в Росію кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.
Це було редакційне завдання: до президентських виборів у Франції залишалося ледве більше місяця, і візит пані Ле Пен у Росію, закрите засідання комітету за її участю та її зустріч з президентом Путіним були цікавими для будь-яких ЗМІ.
Рустамова зайшла в кабінет депутата разом з його помічницею по роботі з пресою Діаною Рудаковою, привіталася і пояснила мету свого візиту. І сам Леонід Слуцький, і Рудакова до того моменту знали журналістку близько двох років, відтоді як вона почала працювати парламентським кореспондентом.
Оскільки помічниця Слуцького за сумісництвом працювала ще й кореспондентом агенції "ТАСС", журналістка Бі-бі-сі попросила її на короткий час вийти з кабінету.
"У Думі дуже багато журналістів, бо це найбільш відкритий орган влади, і конкуренція за коментарі дуже висока. Безумовно, всі намагаються зловити десь депутата так, щоб ніхто з колег цього не почув і не дізнався, і це реально складно", - пояснює Фаріда Рустамова бажання залишитися без свідків.
Після того, як помічниця вийшла, журналістка Бі-Бі-Сі запитала депутата, навіщо Ле Пен напередодні президентських виборів у Франції приїжджала в Москву. Слуцький відповів, що лідеру Національного фронту Франції просто захотілося поспілкуватися "з цікавими політиками, які зібралися зараз в царині парламентської дипломатії тут в Державній думі".
Як згадує журналістка, вони стояли приблизно в трьох метрах один від одного: він спирався на стілець за столом, вона ближче до виходу з кабінету.
Наведені нижче цитати з розмови Слуцького і Рустамова дослівні, оскільки весь діалог був записаний - диктофон Фаріда Рустамова включила при вході до кабінету, для того, щоб взяти коментар. Запис є в розпорядженні Російської служби Бі-бі-сі.
Рустамова повідомила Слуцькому, що бесіда буде вестися не під запис. У журналістській практиці це означає, що вона обіцяє депутату: його відповідь не буде процитовано безпосередньо від його імені.
Однак протягом усієї розмови диктофон Рустамової був увімкнений. За словами журналістки, Слуцький про це знав.
Несподівано в ході розмови депутат змінив тему розмови і запропонував: "Зайченя, може, тобі кинути на [...] це Бі-бі-сі? Я тебе візьму куди-небудь".
Пані Рустамова відмовилася і уточнила, чи пов'язано небажання розповідати деталі візиту французького політика з тим, що вона працює саме на Бі-бі-сі. "Ні, просто ти від мене бігаєш, цілуватися не хочеш, я на тебе образився", - відповів їй депутат.
- У мене є хлопець, Леоніде Едуардовичу.
- Покинь його.
- Не хочу.
- Чому?
- Я хочу за нього заміж.
- Дуже добре, будеш його дружиною, а моєю коханкою.
Пані Рустамова ще раз спробувала поставити запитання про Ле Пен, але більше жодної відповіді по суті не отримала. Після чого, зі словами "давай, зайченя, буде настрій, заходь, я за тобою скучив", за спогадами журналістки, політик різко наблизився до неї, "провів рукою, внутрішньою частиною долоні, по моєму лобку вгору" і відскочив.
Рустамова згадує, що це було настільки несподівано, що шокувало її: "Я не розуміла, що сталося. Це було дуже різко. Я почала заїкатися, булькати, у мене був задубілий стан. Я промимрила, що я більше до вас не прийду, ви розпускаєте руки".
Судячи з відповіді, яка є на аудіозаписи розмови, Слуцький з такою оцінкою своїх дій не погодився.
"Я руки не розпускаю, ну так якщо, ледве-ледве. Розпускати руки - це негарний вираз", - відповів депутат.
- Але ви це робите!
- Я це роблю красиво.
- Те, що ви зараз зробили, було дуже негарно. Я буду дуже переживати, тому що це пипець.
"Не переймайся. Давай, заходь до мене у гості, я тебе завжди радий бачити", - сказав Слуцький і потім підсумував: "Зайченя, якби я щось тобі розповів, я був би покараний. Я скористався твоїм приходом, щоб ще раз підкреслити інтерес до тебе. Кидай на [...] хлопця і приходь. Чим раніше ти це зробиш, тим краще. Я готовий тобі реально допомагати".
Рік по тому Рустамова розповідає, що, залишивши кабінет, вона "розревілася і пішла на третій поверх (там в Держдумі була прес-зал. -Ред.) в пошуку колег, кому я можу це розповісти".
Одна з журналісток парламентського пулу підтвердила Бі-бі-сі, що дійсно близько року тому (точної дати вона не пам'ятає) Рустамова "в дуже важкому стані прийшла в думський акваріум (неофіційна назва прес-залу. - Ред.)" і розповіла про цей випадок їй і ще декільком колегам.
Рустамова відразу ж розповіла про те, що сталося, своєму хлопцю, друзям, деяким колегам і безпосередньому керівництву. Опитані Російською службою Бі-бі-сі друзі Рустамової підтверджують, що саме тоді і саме в таких словах вона переказала їм те, що трапилося.
Прес-служба Бі-бі-сі в офіційній відповіді підтвердила, що Фаріда повідомила про те, що сталося незабаром після того, як це сталося: "Бі-бі-сі серйозно ставиться до добробуту і безпеки своїх журналістів, і у випадку можливого харасменту надає допомогу своїм співробітникам. У своїх діях щодо цього інциденту ми керувалися побажаннями Фаріди".
Пан Слуцький на питання Бі-бі-сі про події 24 березня на момент публікації цього матеріалу не відповів.
"Мені було страшно вийти з цим наодинці"
У Росії немає закону, що передбачає відповідальність за сексуальні домагання. І навіть стаття 133 Кримінального кодексу РФ про спонукання до дій сексуального характеру "фактично не працює", пояснила депутат Держдуми Оксана Пушкіна. Тому варіант звернення в поліцію Фаріда Рустамова навіть не розглядала.
Журналістка розглянула всі можливі варіанти дій, зокрема звернення до думського керівництва або публічні заяви. Але робити щось самотужки вона боялася: "Мені було страшно вийти з цим наодинці". Рустамова пояснює, що вона боялася сама стати об'єктом критики, оскільки в російському суспільстві поширена культура звинувачення жертви.
Крім того, за словами дівчини, ще однією причиною мовчання було те, що вона довго звинувачувала себе:
"Чому я не змогла відреагувати в той момент різко, чому я не змогла накричати на нього, вдарити його. Інша людина, можливо, кинула б предметом, а я просто стояла як облита гівном і не могла зрушити з місця. Мене мучило, що на записі чути мій жалюгідний лепет - "чого ви руки розпускаєте, це пипець".
За словами Фаріди Рустамової, це була травматична історія, яку їй довелося обговорювати з психотерапевтом.
"Дуже сильно витріщався завжди"
Серед журналістів, які постійно працюють в Держдумі, у Слуцького склалася певна репутація. Про це розповіли Бі-бі-сі чотири кореспонденти парламентського пулу, які побажали залишитися анонімними через небажання пов'язувати своє ім'я з цим скандалом.
Всі співрозмовниці майже одноголосно розповіли кореспонденту Бі-бі-сі про те, що давно вважають за краще брати коментарі у політика телефоном або у листуванні, уникаючи особистих зустрічей.
"Я просто перестала з ним спілкуватися, як тільки я зрозуміла, що він з тих людей, які починають відразу тикати, нависає над тобою, дозволяє жарти дурні. Ключовим фактором стало те, що він на мене дивився досить неприємно", - згадує одна журналістка.
"Дуже сильно витріщався завжди. Якщо він дає коментар, він дивиться не в очі, а на груди. Або якщо я проходжу повз по коридору, він дивиться на мою попу. Ми з колегами обговорювали, що це відбувається з усіма і що це дуже неприємно", - пояснює друга.
Журналістки розповідають, що протягом декількох років ситуація не здавалася їм досить серйозною. Одна зі співрозмовниць зазначила, що коли дізналася про випадок з Рустамовою спочатку "подумала, що мова йде про його типову поведінку і дівчина просто зіткнулася з цим вперше. Не було відчуття, що треба бити на сполох. Коли я стала з'ясовувати подробиці, що саме сталося, я, звичайно, отетеріла".
Три співрозмовниці Бі-бі-сі розповіли, що обговорювали з прес-службою Державної думи і, зокрема, з її начальником Костянтином Тарасовим поведінку Леоніда Слуцького.
Сам Костянтин Тарасов не підтвердив інформацію Російській службі Бі-бі-сі та додав, що про звинувачення депутата в харассменті він "дізнався зі ЗМІ, як усі".
Публічний скандал
Поведінку Слуцького щодо журналісток почали обговорювати публічно після відповідного запитання лідеру ЛДПР Володимиру Жириновському, в прямому ефірі телеканалу "Дождь", куди він прийшов давати передвиборче інтерв'ю наприкінці лютого 2018 року.
"Про це знає вся Держдума", - наголосила парламентський кореспондент телеканалу Єлизавета Антонова, яка запитала політика.
Жириновський відповів, що йому особисто нічого не відомо, і пообіцяв "поговорити" зі Слуцьким.
Того ж вечора "Дождь" написав на своєму сайті, що про домагання розповіли дві кореспондентки і одна продюсер, які побажали залишитися неназваними.
Ім'я анонімного продюсера стало відомим через тиждень: ним виявилася співробітниця телеканалу "Дождь" Дарія Жук. Вона розповіла, що зіткнулася зі Слуцьким, коли кликала його в ефір по СМС: "Відповідав, що прийде в студію, тільки якщо я з ним повечеряю. Коли він прийшов на ефір, він намагався поцілувати мене в губи і помацати за сідниці". Це було ще в 2014 році. Слуцький це не коментував.
До цього публічно звинуватила Слуцького в домаганнях заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе. Вона розповіла, що познайомилася з депутатом у 2011 році, коли ще працювала на грузинському телеканалі. За її словами, він замкнув журналістку в кабінеті, притиснув до стіни і намагався поцілувати.
Майже через рік після випадку в кабінеті Слуцького Фаріда Рустамова також зважилася виступити відкрито.
Свій вчинок вона пояснює так: "Стало зрозуміло, що на публікацію "Дождя" немає реакції, тільки гівном облили телеканал. Плюс страждає ще одна дівчина, про яку всі подумали, що анонімне джерело - це вона. Загалом, я вирішила, що пора вивести це в публічне поле, щоб захистити її від можливих наслідків, а "Дождь" від суду".
"Чому не зверталися до комісії з етики?"
У Думі заяви журналісток спровокували неоднозначну реакцію. Слуцький заявив, що йому приємне порівняння з Гарві Вайнштайном, але все це брехня і провокація.
Віце-спікер від ЛДПР Ігор Лебедєв пообіцяв позбавити "Дождь" акредитації.
Найперша статтая на сайті телеканалу "Дождь" була заснована на анонімних джерелах - це і стало причиною обурення депутатів.
"Викликає підозру, що якщо з його боку були домагання колись до когось, чому вони мовчали? [...] Чому до нього не зверталися з претензіями? Чому не зверталися до комісії з етики? [...] Йти на поводу у вас, кидати виборчу кампанію, бігати і підглядати, хто кого там домагався, я не буду. Домагалися - заявіть про це. Якщо не заявили - значить, провокація", - заявив Володимир Жириновський.
У понеділок, 26 лютого кореспонденти парламентського пулу практично в повному складі передали прохання до спікера Держдуми В'ячеслава Володіна особисто розібратися в ситуації. Фаріда Рустамова також була присутня на цій зустрічі.
Увечері 28 лютого ситуацію прокоментував Володін. Він сказав що, такі "ситуації не можуть не хвилювати, і ніхто повз них проходити не буде". Спікер запропонував постраждалим звернутися в ту ж комісію з етики. 2 березня Володін пообіцяв взяти "ситуацію зі Слуцьким під особистий контроль".
Продюсер телеканалу "Дождь" Дарія Жук минулого тижня подала заяву до комісії Державної думи з питань депутатської етики.
Фаріда Рустамова 6 березня 2018 року також ще подала звернення до комісії. За її словами, вибачитися Леонід Слуцький за минулий рік не намагався, а вона більше ніколи про коментарі його не просила.
Бі-бі-сі попросила пана Слуцького прокоментувати свідоцтво Фаріди Рустамова щодо подій 24 березня 2017 року. Журналісти надіслали офіційний запит електронною поштою, а потім спробували зв'язатися з політиком по телефону, проте на момент публікації він на питання не відповів.
Слуцький розповів про свій погляд на скандал після послання Путіна Федеральним зборам, де його зустріли кореспонденти Бі-бі-сі:
"Це просто заказуха. Народ не влаштовує те, що авторитет комітету з міжнародних справ, в тому числі голови комітету, на Заході пішов вгору. Це типова, на жаль, для нашого часу заказуха, яка замість того, щоб відібрати авторитет, напевно, його додала".