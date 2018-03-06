Image caption Фаріда Рустамова була одним з анонімних джерел перших новин про сексуальні домагання з боку депутата Держдуми Слуцького. Тепер вона вирішила повідомити про його негідну поведінку публічно

У Росії вперше спалахнув скандал зі звинуваченнями в домаганнях в Держдумі.

Журналістки звинуватили в негідній поведінці депутата від партії Володимира Жириновського ЛДПР Леоніда Слуцького.

Він запевняє, що все це - наклеп, і вимагає надати докази.

Російська служба Бі-бі-сі має власні свідоцтва щодо домагань з боку депутата.

За останні два тижні відразу дві журналістки - заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе та продюсер телеканалу "Дождь" Дарія Жук - розповіли про домагання з боку депутата від Ліберально-демократичної партії Росії Леоніда Слуцького.

Раніше телеканал "Дождь" стверджував, що Слуцький неодноразово домагався до журналісток.

У Держдумі наголошують, що провина депутата не доведена, і радять звертатися в комісію з етики. Сам депутат все заперечує і погрожує подати в суд за наклеп.

Російська служба Бі-бі-сі поговорила з журналістками, які працюють в Думі, і чиновниками, й дізналася, чи можна в чомусь звинувачувати Леоніда Слуцького.

"Будеш його дружиною і моєю коханкою"

24 березня 2017 року кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Фаріда Рустамова прийшла в обставлений іконами робочий кабінет депутата від ЛДПР, голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького, щоб взяти його коментар про візит в Росію кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен.

Це було редакційне завдання: до президентських виборів у Франції залишалося ледве більше місяця, і візит пані Ле Пен у Росію, закрите засідання комітету за її участю та її зустріч з президентом Путіним були цікавими для будь-яких ЗМІ.

Рустамова зайшла в кабінет депутата разом з його помічницею по роботі з пресою Діаною Рудаковою, привіталася і пояснила мету свого візиту. І сам Леонід Слуцький, і Рудакова до того моменту знали журналістку близько двох років, відтоді як вона почала працювати парламентським кореспондентом.

Копирайт изображения BBC Sport Image caption Леонід Слуцький є депутатом Держдуми з 1999 року

Оскільки помічниця Слуцького за сумісництвом працювала ще й кореспондентом агенції "ТАСС", журналістка Бі-бі-сі попросила її на короткий час вийти з кабінету.

"У Думі дуже багато журналістів, бо це найбільш відкритий орган влади, і конкуренція за коментарі дуже висока. Безумовно, всі намагаються зловити десь депутата так, щоб ніхто з колег цього не почув і не дізнався, і це реально складно", - пояснює Фаріда Рустамова бажання залишитися без свідків.

Після того, як помічниця вийшла, журналістка Бі-Бі-Сі запитала депутата, навіщо Ле Пен напередодні президентських виборів у Франції приїжджала в Москву. Слуцький відповів, що лідеру Національного фронту Франції просто захотілося поспілкуватися "з цікавими політиками, які зібралися зараз в царині парламентської дипломатії тут в Державній думі".

Як згадує журналістка, вони стояли приблизно в трьох метрах один від одного: він спирався на стілець за столом, вона ближче до виходу з кабінету.

Наведені нижче цитати з розмови Слуцького і Рустамова дослівні, оскільки весь діалог був записаний - диктофон Фаріда Рустамова включила при вході до кабінету, для того, щоб взяти коментар. Запис є в розпорядженні Російської служби Бі-бі-сі.

Рустамова повідомила Слуцькому, що бесіда буде вестися не під запис. У журналістській практиці це означає, що вона обіцяє депутату: його відповідь не буде процитовано безпосередньо від його імені.

Однак протягом усієї розмови диктофон Рустамової був увімкнений. За словами журналістки, Слуцький про це знав.

Несподівано в ході розмови депутат змінив тему розмови і запропонував: "Зайченя, може, тобі кинути на [...] це Бі-бі-сі? Я тебе візьму куди-небудь".

Пані Рустамова відмовилася і уточнила, чи пов'язано небажання розповідати деталі візиту французького політика з тим, що вона працює саме на Бі-бі-сі. "Ні, просто ти від мене бігаєш, цілуватися не хочеш, я на тебе образився", - відповів їй депутат.

- У мене є хлопець, Леоніде Едуардовичу.

- Покинь його.

- Не хочу.

- Чому?

- Я хочу за нього заміж.

- Дуже добре, будеш його дружиною, а моєю коханкою.

Пані Рустамова ще раз спробувала поставити запитання про Ле Пен, але більше жодної відповіді по суті не отримала. Після чого, зі словами "давай, зайченя, буде настрій, заходь, я за тобою скучив", за спогадами журналістки, політик різко наблизився до неї, "провів рукою, внутрішньою частиною долоні, по моєму лобку вгору" і відскочив.

Рустамова згадує, що це було настільки несподівано, що шокувало її: "Я не розуміла, що сталося. Це було дуже різко. Я почала заїкатися, булькати, у мене був задубілий стан. Я промимрила, що я більше до вас не прийду, ви розпускаєте руки".

Судячи з відповіді, яка є на аудіозаписи розмови, Слуцький з такою оцінкою своїх дій не погодився.

"Я руки не розпускаю, ну так якщо, ледве-ледве. Розпускати руки - це негарний вираз", - відповів депутат.

- Але ви це робите!

- Я це роблю красиво.

- Те, що ви зараз зробили, було дуже негарно. Я буду дуже переживати, тому що це пипець.

"Не переймайся. Давай, заходь до мене у гості, я тебе завжди радий бачити", - сказав Слуцький і потім підсумував: "Зайченя, якби я щось тобі розповів, я був би покараний. Я скористався твоїм приходом, щоб ще раз підкреслити інтерес до тебе. Кидай на [...] хлопця і приходь. Чим раніше ти це зробиш, тим краще. Я готовий тобі реально допомагати".

Рік по тому Рустамова розповідає, що, залишивши кабінет, вона "розревілася і пішла на третій поверх (там в Держдумі була прес-зал. -Ред.) в пошуку колег, кому я можу це розповісти".

Одна з журналісток парламентського пулу підтвердила Бі-бі-сі, що дійсно близько року тому (точної дати вона не пам'ятає) Рустамова "в дуже важкому стані прийшла в думський акваріум (неофіційна назва прес-залу. - Ред.)" і розповіла про цей випадок їй і ще декільком колегам.

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Рустамова відразу ж розповіла про те, що сталося, своєму хлопцю, друзям, деяким колегам і безпосередньому керівництву. Опитані Російською службою Бі-бі-сі друзі Рустамової підтверджують, що саме тоді і саме в таких словах вона переказала їм те, що трапилося.

Прес-служба Бі-бі-сі в офіційній відповіді підтвердила, що Фаріда повідомила про те, що сталося незабаром після того, як це сталося: "Бі-бі-сі серйозно ставиться до добробуту і безпеки своїх журналістів, і у випадку можливого харасменту надає допомогу своїм співробітникам. У своїх діях щодо цього інциденту ми керувалися побажаннями Фаріди".

Пан Слуцький на питання Бі-бі-сі про події 24 березня на момент публікації цього матеріалу не відповів.

"Мені було страшно вийти з цим наодинці"

У Росії немає закону, що передбачає відповідальність за сексуальні домагання. І навіть стаття 133 Кримінального кодексу РФ про спонукання до дій сексуального характеру "фактично не працює", пояснила депутат Держдуми Оксана Пушкіна. Тому варіант звернення в поліцію Фаріда Рустамова навіть не розглядала.

Журналістка розглянула всі можливі варіанти дій, зокрема звернення до думського керівництва або публічні заяви. Але робити щось самотужки вона боялася: "Мені було страшно вийти з цим наодинці". Рустамова пояснює, що вона боялася сама стати об'єктом критики, оскільки в російському суспільстві поширена культура звинувачення жертви.

Крім того, за словами дівчини, ще однією причиною мовчання було те, що вона довго звинувачувала себе:

"Чому я не змогла відреагувати в той момент різко, чому я не змогла накричати на нього, вдарити його. Інша людина, можливо, кинула б предметом, а я просто стояла як облита гівном і не могла зрушити з місця. Мене мучило, що на записі чути мій жалюгідний лепет - "чого ви руки розпускаєте, це пипець".

За словами Фаріди Рустамової, це була травматична історія, яку їй довелося обговорювати з психотерапевтом.

Копирайт изображения RTVI Image caption Заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе стала першою людиною, яка публічно розповіла про домагання з боку Слуцького

"Дуже сильно витріщався завжди"

Серед журналістів, які постійно працюють в Держдумі, у Слуцького склалася певна репутація. Про це розповіли Бі-бі-сі чотири кореспонденти парламентського пулу, які побажали залишитися анонімними через небажання пов'язувати своє ім'я з цим скандалом.

Всі співрозмовниці майже одноголосно розповіли кореспонденту Бі-бі-сі про те, що давно вважають за краще брати коментарі у політика телефоном або у листуванні, уникаючи особистих зустрічей.

"Я просто перестала з ним спілкуватися, як тільки я зрозуміла, що він з тих людей, які починають відразу тикати, нависає над тобою, дозволяє жарти дурні. Ключовим фактором стало те, що він на мене дивився досить неприємно", - згадує одна журналістка.

"Дуже сильно витріщався завжди. Якщо він дає коментар, він дивиться не в очі, а на груди. Або якщо я проходжу повз по коридору, він дивиться на мою попу. Ми з колегами обговорювали, що це відбувається з усіма і що це дуже неприємно", - пояснює друга.

Журналістки розповідають, що протягом декількох років ситуація не здавалася їм досить серйозною. Одна зі співрозмовниць зазначила, що коли дізналася про випадок з Рустамовою спочатку "подумала, що мова йде про його типову поведінку і дівчина просто зіткнулася з цим вперше. Не було відчуття, що треба бити на сполох. Коли я стала з'ясовувати подробиці, що саме сталося, я, звичайно, отетеріла".

Три співрозмовниці Бі-бі-сі розповіли, що обговорювали з прес-службою Державної думи і, зокрема, з її начальником Костянтином Тарасовим поведінку Леоніда Слуцького.

Сам Костянтин Тарасов не підтвердив інформацію Російській службі Бі-бі-сі та додав, що про звинувачення депутата в харассменті він "дізнався зі ЗМІ, як усі".

Копирайт изображения TVRAIN Image caption Дарія Жук була поміж трьох журналісток, які спочатку заявили про домагання з боку Слуцького на умовах анонімності. Вона вирішила виступити відкрито після того, як Слуцький закликав не вірити анонімним історіям

Публічний скандал

Поведінку Слуцького щодо журналісток почали обговорювати публічно після відповідного запитання лідеру ЛДПР Володимиру Жириновському, в прямому ефірі телеканалу "Дождь", куди він прийшов давати передвиборче інтерв'ю наприкінці лютого 2018 року.

"Про це знає вся Держдума", - наголосила парламентський кореспондент телеканалу Єлизавета Антонова, яка запитала політика.

Жириновський відповів, що йому особисто нічого не відомо, і пообіцяв "поговорити" зі Слуцьким.

Того ж вечора "Дождь" написав на своєму сайті, що про домагання розповіли дві кореспондентки і одна продюсер, які побажали залишитися неназваними.

Ім'я анонімного продюсера стало відомим через тиждень: ним виявилася співробітниця телеканалу "Дождь" Дарія Жук. Вона розповіла, що зіткнулася зі Слуцьким, коли кликала його в ефір по СМС: "Відповідав, що прийде в студію, тільки якщо я з ним повечеряю. Коли він прийшов на ефір, він намагався поцілувати мене в губи і помацати за сідниці". Це було ще в 2014 році. Слуцький це не коментував.

До цього публічно звинуватила Слуцького в домаганнях заступник головного редактора телеканалу RTVI Катерина Котрікадзе. Вона розповіла, що познайомилася з депутатом у 2011 році, коли ще працювала на грузинському телеканалі. За її словами, він замкнув журналістку в кабінеті, притиснув до стіни і намагався поцілувати.

Майже через рік після випадку в кабінеті Слуцького Фаріда Рустамова також зважилася виступити відкрито.

Свій вчинок вона пояснює так: "Стало зрозуміло, що на публікацію "Дождя" немає реакції, тільки гівном облили телеканал. Плюс страждає ще одна дівчина, про яку всі подумали, що анонімне джерело - це вона. Загалом, я вирішила, що пора вивести це в публічне поле, щоб захистити її від можливих наслідків, а "Дождь" від суду".

"Чому не зверталися до комісії з етики?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спікера Держдуми В'ячеслав Володін дізнався про інциденти зі Слуцьким 23 лютого, а 2 березня пообіцяв взяти "ситуацію зі Слуцьким під особистий контроль"

У Думі заяви журналісток спровокували неоднозначну реакцію. Слуцький заявив, що йому приємне порівняння з Гарві Вайнштайном, але все це брехня і провокація.

Віце-спікер від ЛДПР Ігор Лебедєв пообіцяв позбавити "Дождь" акредитації.

Найперша статтая на сайті телеканалу "Дождь" була заснована на анонімних джерелах - це і стало причиною обурення депутатів.

"Викликає підозру, що якщо з його боку були домагання колись до когось, чому вони мовчали? [...] Чому до нього не зверталися з претензіями? Чому не зверталися до комісії з етики? [...] Йти на поводу у вас, кидати виборчу кампанію, бігати і підглядати, хто кого там домагався, я не буду. Домагалися - заявіть про це. Якщо не заявили - значить, провокація", - заявив Володимир Жириновський.

У понеділок, 26 лютого кореспонденти парламентського пулу практично в повному складі передали прохання до спікера Держдуми В'ячеслава Володіна особисто розібратися в ситуації. Фаріда Рустамова також була присутня на цій зустрічі.

Увечері 28 лютого ситуацію прокоментував Володін. Він сказав що, такі "ситуації не можуть не хвилювати, і ніхто повз них проходити не буде". Спікер запропонував постраждалим звернутися в ту ж комісію з етики. 2 березня Володін пообіцяв взяти "ситуацію зі Слуцьким під особистий контроль".

Продюсер телеканалу "Дождь" Дарія Жук минулого тижня подала заяву до комісії Державної думи з питань депутатської етики.

Фаріда Рустамова 6 березня 2018 року також ще подала звернення до комісії. За її словами, вибачитися Леонід Слуцький за минулий рік не намагався, а вона більше ніколи про коментарі його не просила.

Бі-бі-сі попросила пана Слуцького прокоментувати свідоцтво Фаріди Рустамова щодо подій 24 березня 2017 року. Журналісти надіслали офіційний запит електронною поштою, а потім спробували зв'язатися з політиком по телефону, проте на момент публікації він на питання не відповів.

Слуцький розповів про свій погляд на скандал після послання Путіна Федеральним зборам, де його зустріли кореспонденти Бі-бі-сі:

"Це просто заказуха. Народ не влаштовує те, що авторитет комітету з міжнародних справ, в тому числі голови комітету, на Заході пішов вгору. Це типова, на жаль, для нашого часу заказуха, яка замість того, щоб відібрати авторитет, напевно, його додала".