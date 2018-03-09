Трамп погодився зустрітись з Кім Чен Ином

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запропонував президенту США провести спільну зустріч. Дональд Трамп прийняв цю пропозицію.

Приголомшливу звістку повідомили у Вашингтоні високопосадовці з Південної Кореї.

Вони передали керівництву США послання від північнокорейського лідера.

За їхніми словами, Кім Чен Ин також погодився припинити ракетні і ядерні випробування, а також він схиляється до ідеї денуклеаризації.

Таке повідомлення - це потужний прорив після взаємних погроз і войовничих заяв, що лунали впродовж попередніх місяців.

На початку цього тижня делегація Південної Кореї провела безпрецедентні переговори з Кім Чен Ином в Пхеньяні.

Це свідчить про потепління у відносинах Північної й Південної Кореї, яке розпочалося під час зимової Олімпіади в Пхьончхані.

Після цього учасники переговорів з південнокорейської сторони прибули до американської столиці, щоб передати своє послання.

Утриматися від ядерних випробувань

Копирайт изображения Reuters Image caption Радник з питань нацбезпеки Південної Кореї

Радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чанг Ей-Йонг, виступаючи перед Білим Домом після закінчення зустрічі з Дональдом Трампом, подякував американському президенту за спільну політику максимального тиску, а також солідарність, проявлену світовою спільнотою, що і дозволило досягти цього моменту.

"Кім пообіцяв, що Північна Корея утримається від будь-яких нових ядерних або ракетних випробувань", - заявив під час прес-конференції радник з питань нацбезпеки Південної Кореї.

"Президент Трамп із задоволенням сприйняв цю інформацію і повідомив, що проведе зустріч з Кім Чен Ином до травня з метою досягти перманентної денуклеаризації", - додав він.

Північна Корея протягом останніх десятиліть перебуває в міжнародній ізоляції через регулярні і ретельно задокументовані порушення прав людини, а також спроби отримати ядерну зброю.

Досі жоден з президентів США жодного разу не брав участі в переговорах ні з ким із лідерів Північної Кореї.

Тому майбутня зустріч означатиме колосальний тектонічний зсув у світі дипломатії.

Водночас кореспондент ВВС у Південній Кореї Лора Бікер звертає увагу на те, що Пхеньян поки не заявляв про відмову від своїх ядерних озброєнь, але лише повідомив, що прихильний цієї ідеї.

За словами нашого кореспондента, для Кім Чен Ина це перемога на полі пропаганди.

Однак Дональд Трамп також буде відчувати себе переможцем, чия рішуча політика дозволила сторонам сісти за стіл переговорів.

Крім того, підкреслює кореспондент BBC, поки невідомо, що попросить Північна Корея в обмін на ці переговори.