Фільм "Чорна пантера" зібрав у прокаті понад 1 млрд доларів

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Чорна пантера" зібрав 1 млрд доларів на 26-й день прокату

Фільм кіностудії Marvel "Чорна пантера" зібрав у прокаті в усьому світі понад 1 млрд доларів.

Бюджет "Чорної пантери" склав приблизно 200 млн доларів. Позначку в 1 млрд доларів фільм подолав на 26-й день прокату.

Чедвік Боузман зіграв у фільмі головну роль - супергероя "Чорну пантеру" - правителя вигаданої африканської держави Ваканда, яка володіє найсучаснішими технологіями на планеті.

Також у фільмі зіграли володарка Оскару Люпіта Ніонго, Майкл Б. Джордан, Деніел Калуя, Форест Вітакер та відомий за роллю Більбо Торбина у "Хоббіті" британський актор Мартін Фрімен.

Копирайт изображения Getty Images for Disney Image caption Люпіта Ніонго, Майкл Б. Джордан та Чедвік Боузман зіграли головні ролі у фільмі

І режисер Райан Куглер, і чимало акторів у фільмі - афроамериканці.

"Чорна пантера" вже отримала схвальні вигуки. Фільм називають переломним для американської кіноіндустрії.

Зокрема привітала успіх фільму колишня перша леді США Мішель Обама.

"Завдяки вам, молодь нарешті побачить на великому екрані супергероїв, які схожі на неї. Мені сподобався цей фільм, і я знаю, що він надихатиме людей різного походження зібратися з силами та віднайти сміливість бути героями своїх власних історій", - написала вона у Twitter.

У лютому режисер фільму Райан Куглер подякував фанам за підтримку.

"Дякую за те, що зробили нашій команді кінематографістів найбільший подарунок: можливість поділитися цим фільмом, в який ми вклали наші серця та душі", - написав він у листі, опублікованому в Instagram.

Експерт з питань кіноіндустрії Джефф Бок так прокоментував The New York Times успіх "Чорної пантери": "Я думаю, що це мов падіння стіни. Якщо брати до уваги "Чорну пантеру", жодна студія не може сказати знову: "О, чорні фільми не показують в інших країнах, зацікавленість за кордоном буде мінімальною".

Копирайт изображения MARVEL/DISNEY Image caption Акторки Люпіта Ніонго та Летіція Райт зіграли у фільмі провідні ролі

За даними сайту IMDB, лише 33 фільми в історії людства зібрали понад 1 млрд доларів у прокаті. Це переважно фільми про супергероїв.

Найбільш успішним фільмом залишається "Аватар" (2009), який зібрав у прокаті приблизно 2,8 млрд доларів. Його бюджет становив 237 млн доларів.