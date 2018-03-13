Слова Путіна про нацменшини обурили єврейські організації в США
Єврейські організації США розкритикували президента Росії Путіна за його припущення щодо можливого втручання у вибори в США представників російських нацменшин, зокрема євреїв.
Таке припущення Володимир Путін зробив під час інтерв'ю з американською телеведучою Мегін Келлі, яка запитала його щодо втручання Росії у вибори.
Зокрема журналістка згадала про 13 росіян, яких вже звинуватила по цій справі американська прокуратура.
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"Можливо, вони навіть не росіяни, а українці, татари, євреї, просто з російським громадянством. Навіть це треба перевірити", - відповів Путін.
"Можливо, вони мають подвійне громадянство. Можливо, грін-картку. Можливо, це американці заплатили їм за цю роботу. Звідки мені знати?", - додав він.
Американські конгресмени та єврейські організації розкритикували російського президента за подібні припущення.
Деякі з них, зокрема Американський єврейський комітет, попросили президента США Дональда Трампа зажадати від Володимира Путіна пояснень щодо слів про національні меншини.
"Класичні антисемітські стереотипи"
Серед організацій, які обурилися словами російського президента - Антидифамаційна ліга - американська правозахисна організація, яка бореться проти антисемітизму.
"Президент Путін вдався до пошуку цапа-відбувайла, вказавши пальцем на євреїв та інші меншини, які проживають у його країні", - наголосив керівник Антидифамаційної ліги Джонатан Грінблатт.
"Серйозно непокоїть той факт, що російський президент дає нове життя класичним антисемітським стереотипам, які існують в його країні сотні років, і які звучать так, ніби він їх списав зі сторінок "Протоколів сіонських мудреців", - наголосив він.
Мова йде про збірку псевдодокументів, оприлюднених однією з російських газет у 1903 році. "Протоколи сіонських мудреців" використовуються для виправдання пропаганди про нібито існування єврейської змови щодо встановлення контролю над світом.
Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що світові лідери мають засудити "огидне" припущення Путіна.
"Чому Трамп мовчить? Нетерпимість нестерпна", - наголосив він.
"Путін дає зрозуміти, що він вважає лише етнічних росіян "росіянами" - виключаючи євреїв, українців, татар та інших. Це тривожне розмежування", - прокоментувала заяву Путіна Джулія Девіс, експерт з російських ЗМІ.
Водночас Сем Грін, директор Інституту Росії при Королівському коледжі Лондона вважає, що Володимир Путін не звинувачував конкретні етнічні групи.
"Він в цілому зневажливо поставився (до звинувачень про втручання у вибори.- Ред.) і пройшовся по списку. Він міг би сказати і про марсіан та венеріанців", - зазначив він.