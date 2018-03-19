Україна втрачає мільярди гривень через те, що на регіональних митницях досі не встановлені спеціальні сканери для перевірки вантажів, заявив в інтерв'ю BBC News Україна міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Державна фіскальна служба кілька разів оголошувала тендери на закупівлю сканерів. Вони збиваються іншими компаніями. Є кілька варіантів: або хочуть просунути свої сканери, або загалом загальмувати процес встановлення такого обладнання на державному кордоні", - заявив Олександр Данилюк.

Такі сканери дали б змогу перевіряти без вивантаження товарів, наскільки вміст фур відповідає задекларованому, зазначив він.

Олександр Данилюк наголошує, що закупівля та встановлення такого обладнання на митницях допоможе протидіяти корупції.

"Немає значення, що є причиною. Сканери мають бути встановлені. Будемо розбиратися, хто це робить. Ми втрачаємо мільярди", - додав міністр.

У жовтні 2017 року ДФС заявила, що закупівлю сканерів блокує Антимонопольний комітет України.

Тоді компанія Arempa International Ltd FZC подала чергову скаргу до адміністративної колегії АМКУ щодо усунення дискримінаційних норм, які містяться в тендерній документації. На підставі її скарг тендери були заблоковані.

BBC News Україна звернулася за коментарями з цього приводу до Державної фіскальної служби. У ДФС відповіли, що торік там провели три процедури відкритих торгів, з яких дві було скасовано "у зв'язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій".

У ДФС також запевнили, що для того, аби унеможливити скасування закупівлі сканерів, ініціюють внесення змін до тендерної документації.

Повну версію інтерв'ю з міністром фінансів Олександром Данилюком читайте невдовзі на сайті BBC News Україна.