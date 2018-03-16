Смартфони BlackBerry вдосконалили, щоб "допомогти наркокартелям"

Копирайт изображения PHANTOM SECURE Image caption Керівників компанії Phantom Secure звинувачують у вдосконаленні смартфонів для наркокартелів

Канадська компанія Phantom Secure заробила "десятки мільйонів доларів" на продажі злочинцям модифікованих смартфонів BlackBerry, стверджують представники прокуратури США.

Вперше американська влада вирішила притягнути до відповідальності компанію за виробництво модифікованих та зашифрованих технологій для злочинців.

Представники Міністерства юстиції США затримали керівника Phantom Secure Вінсента Рамоса у Сіетлі на минулому тижні.

У четвер йому та його чотирьом партнерам висунули звинувачення у шахрайстві та змові з метою розповсюдження наркотиків. За такі злочини передбачено довічне ув'язнення.

Тільки пан Рамос зараз знаходиться під вартою.

"Ця організація Phantom Secure призначалася для того, щоб полегшити міжнародний обіг наркотиків у всьому світі", - розповів BBC прокурор Адам Брейвермен.

"Наркоторговці, зокрема члени (мексиканського. - Ред.) картелю Сіналоа, використовували ці цілком зашифровані пристрої для полегшення їхньої діяльності з обігу наркотиків, щоб уникнути перевірки правоохоронців", - додав він.

BBC не вдалося отримати коментар компанії Phantom Secure.

Компанія BlackBerry також не відповіла на запити про коментар у четвер. Слідчі не кажуть, чи співпрацювала компанія з ними у цій справі.

Пан Брейвермен зазначив, що BlackBerry не єдина компанія, чиї пристрої модифікували для потреб злочинців.

"ФБР та наше відомство продовжуватимуть розслідування діяльності не лише Phantom Secure, але й будь-якої іншої компанії, яка надає подібні пристрої зв'язку злочинним організаціям", - наголосив він.

Прокурор додав, що хоча практично кожний смартфон на ринку пропонує стійкі до злому види шифрування, керівників Phantom Secure притягнули до відповідальності саме за те, хто був клієнтом компанії.

Phantom Secure продавала модифіковані пристрої за ціною 2-3 тисячі доларів. Замовлення від нових людей приймалися лише тоді, коли їх рекомендували вже наявні клієнти.

Згідно з документами суду, будь-які перемовини через телефони автоматично направлялися на сервери у Панамі та Гонконзі. Правоохоронцям було важко отримати дані про такі телефонні розмови.

Всього у Phantom Secure модифікували приблизно 20 тисяч мобільних телефонів, якими користуються в усьому світі. Компанія могла навіть видалити ключові функції з пристроїв, щоб заблокувати їх, наприклад, голосовий зв'язок, мікрофон, GPS, камеру, доступ до інтернету та месенджери.

У четвер представник ФБР знову висловив стурбованість правоохоронців щодо можливості злочинців використовувати сучасні технології в своїх інтересах.