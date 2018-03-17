Росія висилає британських дипломатів, у Британії скликають Раду нацбезпеки

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Росія висилає 23 британських дипломатів у відповідь на рішення Лондона через отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, заявили в російському МЗС. Вони мають залишити Росію протягом тижня.

Крім того, там повідомили про припинення діяльності в Росії Британської ради.

"У зв'язку з неврегульованим статусом Британської ради в РФ припиняється її діяльність", - повідомляє сайт МЗС.

Також Москва відкликала дозвіл на відкриття в Санкт-Петербурзі генерального консульства Великої Британії.

"Враховуючи диспаритет в кількості консульських установ двох країн, відкликається дозвіл РФ на відкриття та функціонування генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі", - повідомляє МЗС Росії.

Реакція Британії

"Ми очікували відповідь на кшталт цієї", - сказала прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Вона повідомила, що уряд розгляне наступні кроки "найближчими днями, разом з нашими союзниками та партнерами".

"Ми ніколи не змиримося із загрозою від російського уряду щодо життя британських громадян та інших на британській землі. Ми можемо бути впевнені в потужній підтримці, яку ми отримали від наших друзів і союзників по всьому світу", - додала вона.

У МЗС Британії повідомили, що у зв'язку з рішенням Москви вислати дипломатів, на початку наступного тижня скличуть Раду національної безпеки, щоб обговорити подальші кроки.

"Відповідь Росії не змінює фактів щодо питання спроби вбивства двох людей на британській землі. Немає іншого висновку, окрім того, що російська держава винна. Саме Росія грубо порушує міжнародне право та Конвенцію про заборону хімічної зброї", - йдеться у повідомленні британського МЗС.

Аналіз

Сара Рейнсфорд, кореспондент BBC в Москві

Посол Британії очікував цього виклику три дні.

В результаті він провів в МЗС Росії близько десяти хвилин, отримавши список російських контрсанкцій.

Москва дала сильну відповідь, яка заходить далі, ніж британські санкції. Щоправда, не схоже, що вона спеціально розрахована на те, щоб збільшити напругу між країнами.

Російське МЗС дзеркально відповіло на вислання 23 дипломатів - з Росії також поїдуть 23 британських дипломати, не більше.

І хоча консульство в Санкт-Петербурзі закриють, московське та єкатеринбурзьке консульства продовжать працювати.

Закриття Британської Ради, яка займається розвитком культурних зв'язків, у Великій Британії вважатимуть ударом нижче пояса, під який потраплять швидше не британський уряд, а самі росіяни. Влада Британії навряд чи захоче дати симетричну відповідь.

Робота Британської Ради в Москві і так значно обмежена з часів попереднього охолодження відносин, після отруєння Олександра Литвиненка 2006 року.

Тим часом Москва продовжує використовувати подвійну тактику заперечення і відволікання, що відбиватися в коментарях чиновників з одного боку, і в неважливому тоні у висвітленні справи Скрипаля державними ЗМІ з іншого.

Справа Скрипаля

Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.

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Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою перебувають у лікарні в критичному стані.

14 березня прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про заходи щодо Росії у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, Лондон висилає 23 російських дипломатів та призупиняє всі заплановані двосторонні контакти з Росією на високому рівні.

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, коментуючи справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, закликав Росію "стулити пельку" та "забратися геть".

А глава британського МЗС Борис Джонсон навіть заявив, що отруєння Скрипаля "цілком ймовірно" санкціонував особисто Володимир Путін.

Москва відкидає всі звинувачення та називає їх безпідставними.

США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.