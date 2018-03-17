Заступника голови ФБР Маккейба звільнили за два дні до пенсії

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Через два дні Маккейб мав піти у відставку з правом на отримання пенсії

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс звільнив заступника директора федерального бюро розслідувань (ФБР) Ендрю Маккейба в результаті внутрішнього розслідування за кілька днів до його виходу на пенсію.

Генпрокурор заявив, що Маккейб відповідальний за витік секретної інформації в ЗМІ. Крім того Маккейба звинуватили в наданні недостовірної інформації слідчим мін'юсту.

Про те, що Маккейб може покинути свій пост, ще в січні повідомляли американські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до внутрішнього розслідування ФБР.

Маккейб пішов у відпустку кілька місяців тому, коли почалося розслідування.

У неділю йому виповнюється 50 років. У цей день він хотів піти у відставку з правом на пенсію. Однак Сешнс звільнив його за два дні до цього, тепер Маккейб не отримає пенсії. Він пропрацював у ФБР близько 20 років.

Сам Маккейб відкидає всі звинувачення і каже, що звільнення пов'язане з його участю в розслідуванні можливих зв'язків між командою Дональда Трампа і Кремлем в передвиборний період.

Трамп давно критикував Маккейба, звинувачуючи його в зв'язках з демократами і упередженим ставленням до себе. ЗМІ кілька разів повідомляли, що Трамп має намір домагатися відставки Маккейба.

Рішення Сешнса відправити Маккейба у відставку президент привітав, заявивши, що Маккейб "знав все про брехню і корупцію на найвищих рівнях ФБР" і відзначивши, що начальником Маккейба в бюро був "ханжа Джеймс Комі".

Маккейб - колишній підлеглий Джеймса Комі, звільненого Дональдом Трампом з поста глави ФБР минулого року. Після звільнення Комі, який очолював розслідування можливих зв'язків Трампа з Росією, Маккейб на час очолив ФБР.

Згодом Трамп номінував на посаду директора бюро Крістофера Рея, кандидатуру якого в серпні підтримав сенат.

Нещодавно Рей пригрозив подати у відставку, посилаючись на те, що генпрокурор Джефф Сешнс нібито чинив на нього тиск, щоб він звільнив Маккейба, повідомляв вашингтонський портал Axios.

Чому звільнили Маккейба?

Коментуючи звільнення Маккейба, глава мін'юсту генпрокурор Джефф Сешнс заявив, що рішення ухвалили після широкмасштабного і справедливого розслідування його роботи.

В результаті внутрішнього розслідування ФБР з'ясувало, що Маккейб без санкції розкрив інформацію ЗМІ та в низці ситуацій, зокрема під присягою, був невідвертий, заявив Сешнс.

Копирайт изображения Reuters Image caption Директор ФБР Крістофер Рей розповів, що Сешнс тиснув на нього, щоб він звільнив Маккейба

Результати внутрішнього розслідування не були опубліковані, але ймовірно йдеться про те, що Маккейб дозволив дати інтерв'ю двом співробітникам бюро, яке опублікували в жовтні 2016 року.

В інтерв'ю йшлося про позицію ФБР у справі про використання Гілларі Клінтон особистого поштового сервера для робочого листування, коли вона очолювала Держдепартамент США.

Реакція Маккейба

Маккейб після оголошення про його звільнення зробив розлогу заяву. Він вважає, що мета цього рішення - дискредитація американських спецслужб.

"Зі мною так поводяться через ту роль, яку я грав, через мої дій і через події, свідком яких я став після звільнення Джеймса Комі", - заявив він.

Трамп звільнив Джеймса Комі торік. Після звільнення Комі звинуватив президента США у брехні і наклепі на ФБР і розповів, що Трамп в особистій розмові вимагав від нього лояльності на тлі розпочатого тоді розслідування можливих зв'язків Трампа з Кремлем.

Маккейб каже, що розслідування проти нього прискорили після того, як він дав зрозуміти, що підтримує позицію Джеймса Комі.

Чому Маккейб не подобався Трампу?

Республіканці в конгресі і сам президент критикували Маккейба в зв'язку з розслідуванням ФБР, пов'язаного зі скандалом 2015 року, коли Гілларі Клінтон звинуватили у використанні особистого сервера електронної пошти для службового листування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп давно критикував Маккейба, звинувачуючи його в зв'язках з демократами і упередженим ставлення до себе

Президент також критикував заступник голови ФБР через те, що його дружина - доктор Джилл Маккейб - балотувалася в сенат штату Вірджинія від демократів і отримала 675 тисяч доларів пожертвувань від Демократичної партії Вірджинія і ще однієї організації, близької до Гілларі Клінтон.

Трампу це не сподобалося, і в своєму Twitter він назвав Маккейбf і його дружину друзями Комі.

"Проблема в тому, що чинний глава ФБР, людина, що розслідує справу Гілларі, Ендрю Маккейб, отримав від Гілларі через дружину 700 тисяч доларів!" - писав Трамп в липні минулого року.

Раніше республіканці і Трамп звинувачували Маккейба в тому, що розслідування стосовно Клінтон проведено неналежним чином. Кілька комітетів конгресу ініціювали розслідування, щоб встановити, чи не стало причиною провалу упереджене ставлення ФБР до Клінтон.

Демократи наполягають, що мета цих розслідувань - відвернути публіку від з'ясування можливих зв'язків Трампа з Росією.