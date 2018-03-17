Націоналісти підуть до посольства Росії, МВС посилить охорону

  • 17 березня 2018
Москва, 16 березня 2018 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Москва, 16 березня 2018

Представники "Національного корпусу", ВО "Свобода" та "Правого сектору" 18 березня збираються прийти до посольства РФ в Києві, щоб провести акцію протесту проти виборів президента Росії на території України.

Офіційно в Україні заборонили проведення виборів президента Росії на території дипломатичних місій Російської Федерації. Відповідне рішення МВС України оприлюднило 16 березня.

"Коридор ганьби"

Керівник прес-служби Національного корпусу Роман Чернишев повідомив BBC News Україна, що участь в акції в Києві візьмуть близько 200 людей.

"У нас заплановані виступи наших спікерів. Фізично ми не будемо блокувати входи, це незаконно. Виборців ніхто чіпати не буде. Зробимо імпровізований коридор ганьби з плакатами, що не місце виборам країни агресора на нашій території", - розповів речник "Національного корпусу".

Він наголошує, що на провокації, зокрема й силові, учасники мітингу піддаватись не будуть.

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Image caption Біля російського посольства в Києві часто проходять акції протесту. Мітинг за звільнення ув'язнених в РФ українців, серпень 2017 рік.

"Провокації думаю, що будуть. Не силові, а може якісь "городские сумасшедшие" будуть підходити щось запитувати. Ми готові до дискусії", - додав пан Чернишев.

За словами речника Нацкорпусу, схожі акції відбудуться під генконсульствами Росії у Харкові, Одесі та Львові.

На сайті посольства Росії в Україні оприлюднено інформацію, що "голосування відбуватиметься 18 березня 2018 року зі 8.00 до 20.00 години за місцевим часом на виборчих дільницях в Посольстві та Генеральних консульствах Росії в Україну" і зазначено, що проголосувати можна в дипустановах Києва, Харкова, Одеси та Львова.

Дипломатичні "ноти" і посилені заходи безпки

У посольстві Росії в Києві "обурені" рішення України заборонити голосування.

"Вся відповідальність за порушення прав російських громадян ляже на українську сторону", - заявили в російському посольстві.

Російська сторона направила ноту в МЗС України з вимогою забезпечити можливість проведення виборів.

Там також додали, що зроблять все, аби в день голосування виборчі дільниці в російських установах в Україні були відкриті.

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Image caption Москва, 17 березня 2018

А російське МЗС заявило, що Україна втручається у внутрішні справи Росії, що веде до подальшої ескалації.

У МЗС України назвали "абсолютно цинічною" заяву посольства Росії щодо заборони проведення виборів президента РФ на території України: "Вони посилаються на міжнародне право, але сама Росія постійно його порушує і в Криму, і на Донбасі, і в інших точках світу", - повідомила BBC News Україна речниця МЗС України Маряна Беца.

Пані Беца нагадала, що МЗС направляло російській стороні ноту з вимогою не проводити вибори в анексованому Криму ще місяць тому. Однак Росія цю ноту проігнорувала.

За словами Беци, українська сторона, розуміючи "емоційний градус" цієї ситуації, посилить заходи безпеки в російських дипломатичних установах задля уникнення провокацій в усіх чотирьох містах, де проанонсовано голосування.

Рішення МВС України

"Доступ до установ матимуть виключно особи з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", - підкреслив очільник МВС Арсен Аваков 16 березня.

Як повідомляють у МВС, таке рішення ухвалили через те, що Росія не відреагувала на ноту МЗС з вимогою не проводити вибори президента Росії в анексованому Криму.

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Image caption Володимир Путін в Криму, 2016 рік

У міністерстві повідомляють, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе лише за умови повного виконання РФ вимоги української сторони щодо непроведення виборів в Криму.

МВС звертається до дипломатів і громадян Росії з проханням підкоритися законним вимогам України - не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.