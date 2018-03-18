Вибори в РФ: зафіксували понад 50% явки на 18.00
18 березня в Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний президент РФ Володимир Путін, який балотується на четвертий термін.
Російський Центрвиборчком оголосив явку, станом на 18:00 за Москвою, проголосували вже 51,9% виборців. Ці дані з'явилися лише через п'ять годин після оголошення попередньої інформації про активність голосування.
Розпочалося голосування з Чукотки і Камчатки, коли у Києві було 22:00. Там виборчі дільниці вже закрилися.
Їжа, селфі та бійка
У Махачкалі на ділянці №1126 зафіксували вкидання, після чого невідомі побили кількох спостерігачів, повідомляють в організації "Спостерігачі Дагестану".
Щоб заманити росіян на дільниці, влада організувала ярмарки з продуктами за зниженими цінами, конкурси селфі, лотереї і безкоштовну їжу.
Конкурс селфі на дільницях.
Голова ЦВК Росії Елла Памфілова під час брифінгу у прямому телеефірі перевіряла повідомлення про те, що у Хабаровському краї заманюють виборців безкоштовною їжею. Але представник краю їй пояснив, що це не порушення, а дегустація.
В селі Горбунки у Ленінградській області на дільниці помітили людину у костюмі балістичної ракети "Сармат" з посланням президента Росії.
Мер Москви Сергій Собянін уже проголосував у столиці РФ і розповів про найбільший за всю історію міста ярмарок на виборчих дільницях.
У Петербурзі на виборчу дільницю прийшли лицарі, повідомляє опозиціонер Олексій Навальний.
Голосування та протести в інших країнах
Біля посольства Росії в Лондоні відбувся мітинг, де люди виступили проти того, щоб Володимир Путін знову ставав президентом. Мітинг організовував бізнесмен Євген Чичваркін.
"РИА Новости" повідомляє, що в Лондоні проголосували біля тисячі росіян.
Як передає кореспондент BBC з Києва, блокада посольства Росії триває. Активісти повідомляють, що бачили біля 10 людей, які хотіли потрапити на голосування, але їх "не пустили."
А от в КНДР зафіксували стовідсоткову явку на виборах - проголосували всі 112 людей, які були у списках виборців.
У Парижі на голосування прийшла людина в костюмі Йосипа Сталіна, повідомляють "РИА Новости".
Порушення і атаки
Новосибірське відділення КПРФ оприлюднило попередні результати виборів у своїй області.
Згідно із законом публікувати дані про результати голосування дозволяють лише після закриття всіх виборчих дільниць.
Представники кількох мобільних груп, які працюють на виборах в Москві від "Відкритої Росії", розповіли кореспонденту Російської служби Бі-бі-сі, що поки ситуація спокійна, серйозних порушень у Москві немає.
Головний привід для підозр - коли на дільниці приїжджають великі групи людей.
Багатьох спостерігачів і членів комісій від кандидатів у президенти Павла Грудініна, Ксенії Собчак і Григорія Явлінського не пускають на виборчі дільниці, стверджує громадський рух "Голос".
З другої до п'ятої годин ночі сайт ЦВК Росії зазнав DDOS-атаки, "джерела атаки були розташовані в 15 країнах", розповіла голова ЦВК Росії Елла Памфілова.
Президент РФ і кандидат у президенти на четвертий термін Володимир Путін також уже проголосував.
Журналісти запитали його, чи не довелося йому це робити через "не можу", повідомляє Інтерфакс. "Чому через "не можу "? Я впевнений в правильності тієї програми, яку пропоную", - сказав пан Путін. А на питання, який відсоток голосів за себе буде вважати успішним, відповів: "Будь-який. Який дає право виконувати роботу президента".