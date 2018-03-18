Ведмідь і труна: як росіянам не дають голосувати в Україні
Правоохоронці і мітингувальники продовжують не впускати до будівлі посольства і консульств Росії в Україні охочих проголосувати на виборах президента РФ.
18 березня в Росії обирають президента. В Україні росіянам заборонили голосувати через проведення виборів в анексованому Криму.
У Києві перекрили одну з головних вулиць
У Києві поліція частково обмежила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту, де розташоване посольство, перекривши дорогу металевою і дерев'яною огорожею. Міський транспорт пустили в об'їзд.
Біля паркану знаходяться представники "Національної дружини", "Національного корпусу", "Правого сектору". Вони гріються біля вогню в бочках, тримають плакати. На місці є медики з Червоного Хреста.
Біля огорож активісти розмістили кабінку біотуалету з написом "Виборча кабінка", привели іграшкового ведмедя.
Крім того, біля огорожі поставили карикатурний пам'ятник російському президенту, а також його опудало.
У центрі Києва в неділю чергують близько 1 500 правоохоронців.
У посольстві відкрилася дільниця для голосування, у виборах беруть участь працівники установи, повідомляє посольство РФ у Twitter.
Блокують у Львові і Харкові
Близько 50 активістів блокують генеральне консульство Росії у Львові. Двох громадян РФ не пустили на голосування.
У Харкові Генконсульства Росії охороняють близько 300 бійців Нацгвардії та працівників поліції. До приміщення принесли труну з опудалом Путіна.
"Їжаки" в Одесі
В Одесі проукраїнські активісти проводять акцію на вулиці Гагарінське плато, де розташоване генконсульство РФ, протестуючи проти виборів російського президента в Україні.
Там є близько 50 мітингувальників. Біля дипустанови поставили близько двох десятків мішків з піском у вигляді барикади та три "протитанкових їжаки". На мішках прикріпили плакати: "А хіба потрібні рабам вибори?", "Карантин на москалів". Звучать пісні "Смерека", "Воїни світла".
Зранку надійшло анонімне повідомлення про те, що вулиця, на якій розміщене консульство РФ, замінована. Провели евакуацію, але вибухівку не знайшли.
Блокування виборів через Крим
У п'ятницю в МВС України повідомили, що не пустять росіян в диппредставництва для участі у виборах російського президента. У заяві міністерства зазначено, що таке рішення прийнято з огляду на те, що Росія має намір провести голосування на території анексованого Криму. У день виборів доступ до установ матимуть виключно люди з дипломатичним статусом.
У посольстві Росії в Києві заявили, що "обурені" рішенням України заборонити голосування. Там також додали, що зроблять все, аби в день голосування виборчі дільниці в російських установах в Україні були відкриті.
Україна закликає весь світ не визнавати вибори президента Росії в Криму. На початку березня відповідне звернення до міжнародної спільноти прийняла Верховна Рада.
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій закликає кримчан не голосувати на виборах президента Росії на території анексованого півострова, називаючи їх незаконними.
На адмінмежі з Кримом проходить акція протесту з метою закликати українців у Криму не голосувати.
Росія ж заявила, що вибори президента в Криму та Севастополі проведе у запланованому режимі, попри заяви України.