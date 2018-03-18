Порошенко у Кувейті домовився про спрощення візового режиму

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Президент України Петро Порошенко та віце-прем'єр-міністр Кувейту шейх Сабах Халід Аль-Хамад Ас-Сабах домовилися про лібералізацію візового режиму для громадян України. Про це повідомили на сайті глави держави.

Український президент анонсував, що розвиватиме "стабільні та конструктивні" відносини з країнами арабського світу.

Також пан Порошенко попросив кувейтську сторону підтримати намір України отримати статус спостерігача в Організації Ісламського Співробітництва.

А ще він звернувся до Еміра Кувейту захистити права кримських татар. Президент поінформував кувейтську сторону про продовження Росією переслідувань мусульманського населення в анексованому Криму.

"Зі свого боку, шейх Сабах Халід Аль-Хамад Ас-Сабах високо оцінив внесок України як непостійного члена Ради Безпеки ООН протягом 2016-2017 років у підтримання миру та безпеки в світі, а також захисту прав людини", - зазначили на сайті президента.

Сторони також погодили зусилля, аби підтримати принципи міжнародного права: поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав.