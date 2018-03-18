Війна у Сирії: Туреччина витіснила курдів з Афріна

Копирайт изображения Reuters

Повстанці з Вільної сирійської армії за підтримки турецької армії захопили центральну частину сирійського міста Афрін, який перебував під контролем курдів з 2012 року.

Як підтвердив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, це сталося у неділю вранці.

Турецькі військові вже два місяці ведуть операцію проти загонів курдської самооборони YPG, які Анкара вважає терористичним угрупуванням.

Понад 150 тисяч жителів Афріна втекли з міста за останні дні. За словами місцевих активістів, загинули 280 цивільних. Турецька влада відкидає обвинувачення в причетності до загибелі цивільних.

Як повідомляється, військові прочісують вулиці в центрі міста, у пошуках бійців курдських загонів народної самооборони.

Копирайт изображения AFP

Туреччина вважає ці загони частиною забороненої в країні Робочої партії Курдистану (РПК), яка вже кілька десятиліть бореться за курдську автономію на південному сході країни.

Керівництво курдських загонів народної самооборони YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК. Цю позицію підтримують США, які співпрацюють з YPG в боротьбі з джихадистами угруповання "Ісламська держава".

Анкара вважає, що курди не повинні входити в коаліцію зі США, і намагається запобігти встановленню курдами контролю над турецько-сирійським кордоном.

Копирайт изображения AFP

З 20 січня турецька армія в сирійському місті Афрін проводить операцію "Оливкова гілка", яка спрямована проти курдів.

Чи продовжить Туреччина наступ?

За словами Марка Лоуена, кореспондента BBC в Туреччині, президент Ердоган вивів ключовий район з-під контролю Курдських загонів народної самооборони і згуртував більшість власного населення, що підтримує його дії.

Він також наголошує, що наразі головне питання в тому, чи стане Туреччина просуватися до інших районів, які утримують курдські загони народної самооборони, а саме - до Манбіджу, на півночі Сирії.

Пан Лоуен вважає, що це може привести до зіткнення турецьких військ з американськими солдатами, союзниками курдських загонів. Усе тепер залежатиме від переговорів між Анкарою і Вашингтоном, хоча звільнення держсекретаря США Рекса Тіллерсона позбавляє Туреччину важливого посередника.