У Британії з’явилися дорожні знаки, що вказують шлях до Нарнії та Середзем'я
Позначки, що вказують шлях до вигаданих світів Нарнія, Середзем'я, Неверленду та міста Ґотем-Сіті, з'явилися на дорожніх знаках у місті Дідкот в англійському графстві Оксфордшир.
У 2017 році дослідники назвали Дідкот найбільш типовим, "нормальним" англійським містом.
Фантастичні місця з'явилися на п'яти дорожніх знаках вздовж шосе A4130.
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Місцева мешканка Шарлотта Вестгейт розповіла, що бачила молодого чоловіка в одязі з капюшоном, який наносив позначку Ґотем-Сіті.
"Ніхто з перехожих нічого не зробив, щоб його зупинити", - сказала вона.
Рада графства назвала дії авторів позначок "вандалізмом".
"Ми будемо проводити розслідування, як тільки погода покращиться. Хоча зовні це виглядає кумедно, це вандалізм і потенційно відволікає водіїв", - наголошується в заяві ради.
Натомість мер Дідкота Джекі Біллінгтон вважає, що знаки лише допоможуть автомобілістам посміхнутися, коли вони їх помітять.
"Це ще раз підтверджує, що Дідкот - це не просто «нормальне" місто, воно досить дивакувате з новими дорожніми знаками", - наголосила вона.