У Парижі феміністки вимагають закрити "бордель" з секс-ляльками

Копирайт изображения Getty Images Image caption Власник центру Xdolls вважає секс-ляльок звичайними секс-іграшками, і не вважає, що їх використання якось принижує жінок

Депутати паризької ради мають вирішити майбутнє центру Xdolls, де клієнти платять 109 доларів за годину з секс-лялькою.

На закритті центру наполягають феміністки та депутати-комуністи.

Хоча Xdolls зареєстрований як гральний центр, опоненти його існування наполягають, що це - бордель.

Борделі у Франції є нелегальними.

Власник Xdolls Жоакім Лускі розповів французькій газеті Le Parisien, що клієнтами центру є переважно чоловіки, але іноді й пари.

В Xdolls є три кімнати, у кожній з них силіконова секс-лялька висотою в 1 метр 45 сантиметрів.

Клієнти здійснюють бронювання та оплату в Інтернеті, а точна адреса центру зберігається в таємниці. Навіть сусіди не знають про характер його бізнесу, стверджує пан Лускі.

Проте його опоненти називають Xdolls "місцем проституції".

Депутат Паризької ради Ніколя Бонне Улялдж вніс питання про закриття центру до порядку денного ради, яка збирається цього тижня.

Пан Улялдж та його колеги вважають, що Xdolls працює як бордель.

Адвокат та речниця паризької феміністичної асоціації Лорен Кестьо нагадує, що у Франції кожного року жертвами зґвалтувань стають понад 80 тисяч жінок.

"Xdolls - це не секс-шоп. Це заклад, який заробляє гроші, і де ви ґвалтуєте жінку", - наголошує вона.

Жоакім Лускі з подібними оцінками не згоден. Він вважає секс-ляльок звичайними секс-іграшками, і впевнений, що їх використання не принижує жінок.

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