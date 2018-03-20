Британія вимагає доступ до серверів фірми, яка збирала дані для Трампа

Копирайт изображения Getty Images Image caption Александр Нікс очолює Cambridge Analytica

Британський комісар із захисту інформації Елізабет Денем хоче отримати ордер на обшук для вивчення баз даних і серверів, які використовувала британська компанія Cambridge Analytica.

Фірму звинувачують в несанкціонованому використанні даних 50 млн користувачів соціальної мережі Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.

Компанія заперечує всі звинувачення.

Свіжі звинувачення

У понеділок британський телеканал Channel 4 показав відеозапис розмови, знятий на приховану камеру, з керівником компанії Александром Ніксом, який розповідає, як його компанія може дискредитувати політиків в інтересах своїх клієнтів.

На питання кореспондента, який видавав себе за потенційного клієнта, про те, наскільки глибоко фірма може копнути в пошуках компромату, Нікс відповів: "Ну, ми робимо набагато більше".

Наприклад, розповів Нікс, можна запропонувати потенційному об'єкту війни хабар і зняти це на відео.

Копирайт изображения Channel 4 News

Також він повідомив, що може "відправити кілька дівчат в будинок кандидата", зазначивши, що українські дівчата дуже красиві й це зазвичай гарно спрацьовує.

Нікс додав: "Я просто перераховую приклади того, що можна зробити і вже робилося".

Channel 4 повідомив, що журналіст телеканалу представився посередником багатого клієнта, який хотів домогтися обрання одного з кандидатів на Шрі-Ланці.

Cambridge Analytica стверджує, що репортер невірно представив зміст записаних розмов.

"Підіграючи під час розмови і бажаючи захистити нашого клієнта від конфузу, ми розіграли кілька безглуздих вигаданих сценаріїв. Cambridge Analytica не підтримує і не бере участь в навмисному провокуванні, дачі хабарів і спокушанні людей", - йдеться в заяві компанії.

Розслідування

Британський комісар із захисту інформації, в обов'язки якого входить нагляд за недоторканністю особистих даних і відкритістю держорганів, почала розслідування щодо Cambridge Analytica.

Компанію звинувачують у використанні даних мільйонів користувачів Facebook, які були отримані за допомогою онлайн-тестів.

Колишній співробітник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі стверджує, що компанії вдалося зібрати дані мільйонів людей, в більшості випадків без їхньої згоди.

Комісар Елізабет Денем вимагала у Cambridge Analytica надати доступ до баз даних і серверів до 18:00 за Лондоном, але, за її словами, компанія відмовилася.

"Я не приймаю їх пояснення, тому буду змушена звернутися до суду для отримання ордера. Нам потрібно потрапити туди, перевірити бази даних, сервери та зрозуміти, яким чином компанія обробляла і видаляла дані", - сказала вона в інтерв'ю Channel 4.

"Серйозне порушення"

Cambridge Analytica наполягає, що під час отримання й обробки даних були дотримані всі правила.

Компанія Facebook минулої п'ятниці повідомила, що припиняє доступ Cambridge Analytica до своїх платформ і даних до закінчення власного розслідування.

"Це частина масштабної внутрішньої та зовнішньої перевірки, яку ми проводимо, щоб з'ясувати істинність заяв про те, що дані, отримані через Facebook, як і раніше існують. Якщо ці дані досі існують, то це серйозне порушення правил Facebook і є неприйнятним зловживанням довірою і порушенням зобов'язань, прийнятих компанією ", - йдеться в заяві соцмережі.

Facebook також повідомив, що творець бліц-опитування Александр Коган погодився пройти перевірку.

Також вона зазначила, що від перевірки відмовився Уайлі, який першим розповів про те, як збиралися і використовувалися дані.