Британія вимагає доступ до серверів фірми, яка збирала дані для Трампа
Британський комісар із захисту інформації Елізабет Денем хоче отримати ордер на обшук для вивчення баз даних і серверів, які використовувала британська компанія Cambridge Analytica.
Фірму звинувачують в несанкціонованому використанні даних 50 млн користувачів соціальної мережі Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року.
Компанія заперечує всі звинувачення.
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Свіжі звинувачення
У понеділок британський телеканал Channel 4 показав відеозапис розмови, знятий на приховану камеру, з керівником компанії Александром Ніксом, який розповідає, як його компанія може дискредитувати політиків в інтересах своїх клієнтів.
На питання кореспондента, який видавав себе за потенційного клієнта, про те, наскільки глибоко фірма може копнути в пошуках компромату, Нікс відповів: "Ну, ми робимо набагато більше".
Наприклад, розповів Нікс, можна запропонувати потенційному об'єкту війни хабар і зняти це на відео.
Також він повідомив, що може "відправити кілька дівчат в будинок кандидата", зазначивши, що українські дівчата дуже красиві й це зазвичай гарно спрацьовує.
Нікс додав: "Я просто перераховую приклади того, що можна зробити і вже робилося".
Channel 4 повідомив, що журналіст телеканалу представився посередником багатого клієнта, який хотів домогтися обрання одного з кандидатів на Шрі-Ланці.
Cambridge Analytica стверджує, що репортер невірно представив зміст записаних розмов.
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"Підіграючи під час розмови і бажаючи захистити нашого клієнта від конфузу, ми розіграли кілька безглуздих вигаданих сценаріїв. Cambridge Analytica не підтримує і не бере участь в навмисному провокуванні, дачі хабарів і спокушанні людей", - йдеться в заяві компанії.
Розслідування
Британський комісар із захисту інформації, в обов'язки якого входить нагляд за недоторканністю особистих даних і відкритістю держорганів, почала розслідування щодо Cambridge Analytica.
Компанію звинувачують у використанні даних мільйонів користувачів Facebook, які були отримані за допомогою онлайн-тестів.
Колишній співробітник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі стверджує, що компанії вдалося зібрати дані мільйонів людей, в більшості випадків без їхньої згоди.
Комісар Елізабет Денем вимагала у Cambridge Analytica надати доступ до баз даних і серверів до 18:00 за Лондоном, але, за її словами, компанія відмовилася.
"Я не приймаю їх пояснення, тому буду змушена звернутися до суду для отримання ордера. Нам потрібно потрапити туди, перевірити бази даних, сервери та зрозуміти, яким чином компанія обробляла і видаляла дані", - сказала вона в інтерв'ю Channel 4.
"Серйозне порушення"
Cambridge Analytica наполягає, що під час отримання й обробки даних були дотримані всі правила.
Компанія Facebook минулої п'ятниці повідомила, що припиняє доступ Cambridge Analytica до своїх платформ і даних до закінчення власного розслідування.
"Це частина масштабної внутрішньої та зовнішньої перевірки, яку ми проводимо, щоб з'ясувати істинність заяв про те, що дані, отримані через Facebook, як і раніше існують. Якщо ці дані досі існують, то це серйозне порушення правил Facebook і є неприйнятним зловживанням довірою і порушенням зобов'язань, прийнятих компанією ", - йдеться в заяві соцмережі.
Facebook також повідомив, що творець бліц-опитування Александр Коган погодився пройти перевірку.
Також вона зазначила, що від перевірки відмовився Уайлі, який першим розповів про те, як збиралися і використовувалися дані.