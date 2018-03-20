Telegram програв суд ФСБ: що це означає?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про необхідність надати ФСБ ключі шифрування впродовж 15 днів

Верховний суд Росії відхилив позов Telegram, який просив визнати незаконним наказ Федеральної служби безпеки (ФСБ) надати ключі для розшифровки повідомлень користувачів.

Після рішення суду Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про необхідність надати ФСБ ключі шифрування протягом 15 днів.

Якщо вимогу Роскомнагляд не виконають - це може стати приводом для початку блокування месенджера на території Росії.

Telegram заявив про намір подати апеляцію на рішення Верховного суду.

ФСБ: конституція не поширюється

На засіданні Верховного суду адвокат Раміль Ахметгалієв з правозахисної групи "Агора", який представляв інтереси Telegram, наголошував, що вимога ФСБ про передачу ключів шифрування порушує таємницю листування. Представник ФСБ з ним не погодився.

"Наказ, що оспорюється, не встановлює жодного порядку надання таємної інформації, яку охороняє конституція, або інформацію обмеженого доступу і, таким чином, не порушує конституційні права громадян", - заявив представник ФСБ.

У жовтні 2017 року рішенням мирового судді компанію Telegram Messenger LLP оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову виконати запит ФСБ надати інформацію для декодування повідомлень користувачів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співзасновник Telegram Павло Дуров у США, 2015 рік

Тоді засновник месенджера Павло Дуров розкритикував судове рішення.

"Крім того, що вимоги ФСБ не реалізовуються технічно, вони суперечать 23-й статті Конституції РФ: "Кожен має право на таємницю листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень", - писав він і запропонував юристам, які хотіли оскаржити рішення суду, звертатися до Telegram.

За справу взялися юристи з організації "Агора", які і звернулися з позовом до Верховного суду.

У Кремлі заявляли, що про блокування месенджера не йдеться.

"Є судове рішення, яке я не можу коментувати, але в цьому випадку якісь розмови про блокування зараз не ведуться", - повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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