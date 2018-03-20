Удар на випередження: Савченко "анонсувала" докази Луценка

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко заперечує звинувачення у підготовці терактів

Член парламенту Надія Савченко, яку звинуватили в підготовці атаки на Верховну Раду, розповіла, які докази, на її думку, має невдовзі представити генпрокурор Юрій Луценко.

21 березня на засіданні комітету Ради з питань регламенту пан Луценко представить подання про згоду на притягнення Надії Савченко до кримінальної відповідальності.

Розглянути це питання і дати згоду на арешт політика Верховна Рада може вже у четвер.

За твердженням Надії Савченко, у слідства дійсно є матеріали нібито підготовки нею силових дій та вибухів у парламенті, але це все - "несправжня симуляція" та "блеф", які вона спеціально вигадувала сама.

Щоб розповісти про це, у вівторок вона зібрала спеціальний брифінг.

За її словами, свою "політичну провокацію" вона почала готувати нібито після того, як влада та адміністрація президента тричі "давали наказ її вбити".

У прес-службі Адміністрації президента сказали ВВС News Україна, що "поки що не коментують ситуацію".

За версією, яку минулого тижня озвучив Юрій Луценко, пані Савченко готувала атаку на парламент з використанням гранат, автоматів, а також хотіла підірвати купол Верховної Ради.

Низка депутатів, зокрема і дружина генпрокурора Ірина Луценко, вже заявили, що докази, які невдовзі представлять депутатам, шокують їх.

"Завдання на мою ліквідацію"

Надія Савченко розповіла, що докази, які будуть представлені парламентарям, є "політичною провокацією" та "сюрреалізмом", який вона спеціально організувала власноруч.

Вона каже, що робити це почала після того, як їй повідомили, що влада, буцімто, готує її "ліквідацію".

За словами пані Савченко, вперше про наказ від адміністрації президента її ліквідувати їй розповіли ще 2016 року.

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Про це, нібито, їй повідомив заступник голови АП Андрій Таранов, який помер у вересні 2016 року.

Потім, нібито, було ще два схожі застереження.

"Зрозуміла, що четвертий раз можуть не попередити. Задачею було якомога ближче наблизити тих, кому поставили завдання на мою ліквідацію", - заявила пані Савченко.

За її словами, до неї від імені влади прийшов з попередженням про ліквідацію "об'єкт А", якого вона вирішила "максимально до себе наблизити" та організувати "сюрреалістичну політичну провокацію".

"Об'єкт А"

"Коли "об'єкт А" пішов зі мною в контакт, я спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити у майбутньому політичну провокацію", - стверджує пані Савченко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко підтримує Володимира Рубана, якого затримала під час завезення зброї з "ДНР"

Вона твердить, що саме матеріали, які нібито зібрав про неї цей "об'єкт А", і стали основою звинувачень проти неї.

"Це будуть записи певного конспіративного готелю, де ми зустрічались з "об'єктом А". Це будуть записи з військових частин і полігонів, де ми проводили певні дії. Це будуть записи з сірої зони", - анонсувала вона.

Пані Савченко каже, що її головною метою було звільнення полонених на Донбасі. Саме тому їй був цікавий "об'єкт А", оскільки він допомагав їй співпрацювати з військовими на лінії розмежування.

"Об'єкт А" був цікавий, щоб спрощувати мої переходи та повернення з окупованих територій... Тому я почала створювати сюрреалізм", - наполягає депутат.

Вона також розповіла, що всі дії "об'єкта А" фіксувала інша людина, яку пані Савченко не назвала. Тож, у неї є "докази".

"Політична провокація"

Надія Савченко стверджує, що спеціально вигадувала найрізноманітніші схеми операцій, щоб створити "політичну провокацію". А частину з них пропонував сам "об'єкт А".

Зокрема, пані Савченко каже, що у цьому світлі навіть обговорювала можливість атаки на святкуванні дня народження секретаря РНБО Олександра Турчинова, аби знищити керівників держави.

Крім того, у розмові з "об'єктом А" вона озвучувала почуту у Верховній Раді "жартівливу схему", що у систему вентиляції Ради можна запустити отруйний газ.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Юрій Луценко має 21 березня представити всі докази звинувачення щодо Надії Савченко

Депутат також розповіла, навіщо було перевозити з "ДНР" зброю в Україну, через що нещодавно затримали Володимира Рубана.

"Кожна вивезена одиниця зброї, міномет і патрон не прилетить і не розірветься біля наших солдатів. Тому вважаю такі спецоперації важливими. Це також дає можливість побачити маркування, завод-виробник і дату випуску, хто пакував і де", - розповіла пані Савченко.

Надія Савченко визнала, що брала участь у випробовуванні зброї, завезеної з непідконтрольних Києву територій.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Як натякнув Юрій Луценко, організатори атаки планували підірвати купол парламенту

Ці записи нібито є у слідства, як і записи розмов пані Савченко з військовими офіцерами, на яких може йтися про повалення влади в Україні.

"Я спілкувалась з багатьма військовослужбовцями та чула їхні настрої. Їх не треба було заохочувати розвертати танки та їхати на Київ", - визнала пані Савченко.

Також Надія Савченко анонсувала, що слідство може представити певні карти, які вона малювала, а також відео, на якому вона вказує на вразливі місця куполу в сесійній залі парламенту.

Втім, Надія Савченко стверджує, що насправді жодних атак чи терактів не планувала.

В адміністрації президента у розмові з ВВС News Україна розповіли, що коментарі з приводу заяви пані Савченко можуть з'явитись пізніше, адже зараз президент та українська делегація перебувають з візитом у Катарі.

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