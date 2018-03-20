Прах Гокінга поховають біля Дарвіна та Ньютона

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Прах Стівена Гокінга поховають у Вестмінстерському абатстві, поряд з могилами Ісаака Ньютона та Чарльза Дарвіна.

За повідомленням сім'ї Гокінга, поминальна служба пройде в Кембриджі - місті, яке він дуже любив. Це відбудеться першого квітня в церкві Святої Марії Кембриджського університету.

Ця церква знаходиться недалеко від університетського коледжу Гонвілл-енд-Кіз, де Гокінг пропрацював понад 50 років. Інформацію про поминальну службу розмістили на сайті коледжу діти вченого.

Копирайт изображения ANDREW MATTHEWS/PA Image caption Прах Стівена Гокінга поховають у Вестмінстерському абатстві

"Наш батько жив та працював у Кембриджі понад 50 років. Він був невіддільною та помітною частиною життя міста. Саме тому ми вирішили провести поминальну службу в місті, яке він так любив, і яке любило його. Життя і робота нашого батька багато означала для багатьох людей, як релігійних, так і не релігійних. Відповідно, служба буде проходити з урахуванням всіх традицій", - йдеться в заяві дітей Стівена Гокінга.

Похорони відбудуться 31 березня. На них будуть присутні родичі, друзі та колеги Гокінга.

Відомий англійський фізик-теоретик, космолог та популяризатор науки Стівен Гокінг став одним і з найвідоміших вчених свого часу, не дивлячись на важку хворобу. Він помер 14 березня в себе вдома в Кембриджі у віці 76 років.

Його книга "Коротка історія часу", видана в 1988 році, стала світовим бестселером.