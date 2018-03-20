Дослідження: французи божеволіють від гамбургерів
Вперше французи купили більше американських гамбургерів, ніж традиційних французьких багетів з шинкою (jambon-beurre).
Дослідження компанії Gira Conseil показують, що в минулому році французи придбали близько 1,46 млрд гамбургерів у порівнянні з 1,22 млрд багетів з шинкою.
Результати показують, що нація, яка пишається своєю кулінарією, має величезні зміни у своїх звичках щодо харчування.
Десять років тому французи їли в 14 разів менше гамбургерів.
"Jambon-beurre - це французька традиція", - каже директор компанії Gira Conseil Бернард Бутбул агенції Reuters.
"А тепер французи божеволіють від гамбургерів. Ви знаходите їх скрізь, від фаст-фудів до фешенебельних ресторанів", - сказав паризький консультант з ресторанів.
Як мінімум, один гамбургер є в меню 85% французьких ресторанів. Лише 30% проданих гамбургерів є з магазинів швидкого харчування.
"Гамбургерне божевілля" бушує у Європі вже останні кілька років, а американських сендвічів все більше у французьких магазинах.
"Цього року ми не знаємо, як описати це явище. Це просто божевілля", - сказав пан Бутбул, оцінюючи результати дослідження.