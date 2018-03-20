Справа Скрипаля: російські дипломати залишили Лондон
У вівторок з території російського посольства в Лондоні в сторону аеропорту виїхала колона з авто, яка перевозила дипломатів та членів їх сімей. Всі вони вилетіли з аеропорту Станстед в Москву.
Посол Росії у Британії Олександр Яковенко, проводжаючи підлеглих в аеропорту, сказав журналістам, що посольство буде намагатися підтримувати контакти з британцями на належному рівні, не дивлячись на скорочений склад місії, а також на те, що МЗС Британії уникає контактів.
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За інформацією російського посольства, всього Британію залишать біля 80 осіб - це дипломати та члени їхніх сімей.
Лондон вислав 23 російських дипломатів у зв'язку з отруєнням на початку березня в Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
Москва у відповідь теж вислала 23 британських дипломатів і оголосила про закриття Британської ради в Росії.
У вівторок британський уряд вирішив не запроваджувати подальші санкції проти Росії.
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Проте на засіданні Ради нацбезпеки прем'єр Тереза Мей заявила: "Є й інші заходи, які уряд та чиновники в сфері безпеки активно обговорюють і готові до введення в будь-який час".
Сергій Скрипаль та його донька були знайдені 4 березня непритомними в центрі Солсбері.
Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.
14 березня прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про заходи щодо Росії у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, Лондон висилає 23 російських дипломатів та перепиняє всі заплановані двосторонні контакти з Росією на високому рівні.
Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, коментуючи справу про отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, закликав Росію "стулити пельку" та "забратися геть".
Москва відкидає всі звинувачення, а у відповідь на заходи Лондона оголосила про вислання британських дипломатів з Росії.
США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.
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