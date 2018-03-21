У середу день перевищить тривалість ночі

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У 2018 році весняне рівнодення настало о 16:15 20 березня. Відтак 21 березня, вперше після цієї зими, день стане довшим за ніч.

У нашому роз’ясненні - що таке рівнодення і сонцестояння, а також в чому їхні особливості.

Чому ніч та день мають різну довжину протягом року?

Рівнодення і сонцестояння - ключові дати в календарі.

Вони використовуються для визначення перехідних періодів між сезонами, скажімо, коли зима змінюється на весну, чи літо на осінь.

Вони також є ключовими датами обертання Землі навколо Сонця.

Саме позиція Сонця стосовно Землі і впливає на тривалість дня та ночі.

22 вересня - осіннє рівнодення.

21 червня - літнє сонцестояння і найдовший день року.

Так що ж таке рівнодення та сонцестояння?

Рівнодення

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Рівнодення відбувається двічі на рік, коли тривалість дня дорівнює тривалості ночі.

Це відбувається, коли сонце розташоване точно над екватором.

Весняне рівнодення відбувається приблизно 20 березня, а осіннє - приблизно 22 вересня.

Слово рівнодення походить від двох латинських слів, "equi", що означає рівно і "nox" - ніч.

Отже, з дня весняного рівнодення день починає ставати довшим за ніч, а з дня осіннього рівнодення ніч стає довшою за день.

Насправді, день і ніч мають лише приблизно рівну тривалість у рівнодення.

Момент, коли день і ніч справді рівні, відбувається за кілька днів до весняного рівнодення та через кілька днів після осіннього.

Сонцестояння

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Сонцестояння також відбувається два рази на рік, приблизно 21 червня улітку на північній півкулі, та приблизно 21 грудня зимою.

Літнє сонцестояння - це день, коли північна півкуля переживає найдовшу тривалість світлового дня за рік.

Зимове сонцестояння - це день, коли північна півкуля переживає найдовшу тривалість ночі за рік.

Під час літнього сонцестояння сонце в середині дня перебуває найвище в небі за весь рік.

Під час Зимового сонцестояння - навпаки.

Деякі далекі північні країни, такі як Ісландія та Норвегія, мають сонячне світло протягом декількох місяців.

Це тому, що північна півкуля нахилена до сонця.

Це також може призвести до більш теплої температури повітря.