Дуров: погрози заблокувати Telegram не дадуть результатів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Павло Дуров на конференції в Німеччині, 2012 рік

Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що погрози Роскомнагляду заблокувати месенджер на території Росії не змусять його надати ФСБ особисті дані користувачів сервісу.

Так пан Дуров відреагував на рішення Верховного суду Росії, який 20 березня відхилив позов Telegram про визнання незаконним наказу ФСБ надати ключі для розшифровки повідомлень.

Після рішення Роскомнагляд направив Telegram повідомлення про необхідність надати ФСБ ключі шифрування протягом 15 днів.

Якщо вимогу не виконають, то це може стати приводом для початку блокування месенджера у Росії.

"Погрози заблокувати Telegram, якщо він не надасть приватні дані користувачів, не принесуть результатів. Telegram відстоюватиме свободу і право на особисте життя", - наголосив Дуров у Twitter.

Telegram заявив про намір подати апеляцію на рішення Верховного суду.

ФСБ: конституція не поширюється

На засіданні Верховного суду адвокат Раміль Ахметгалієв з правозахисної групи "Агора", який представляв інтереси Telegram, наголошував, що вимога ФСБ про передачу ключів шифрування порушує таємницю листування. Представник ФСБ з ним не погодився.

"Наказ, що оспорюється, не встановлює жодного порядку надання таємної інформації, яку охороняє конституція, або інформацію обмеженого доступу і, таким чином, не порушує конституційні права громадян", - заявив представник ФСБ.

У жовтні 2017 року рішенням мирового судді компанію Telegram Messenger LLP оштрафували на 800 тисяч рублів за відмову виконати запит ФСБ надати інформацію для декодування повідомлень.

Погрози заблокувати

У червні 2017 року влада Росії погрожувала заблокувати Telegram. Російська ФСБ заявляла, що нападник, який у квітні вчинив вибух у метро Санкт-Петербурга використовував Telegram.

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"Найбільш активно члени міжнародних терористичних організацій на території РФ використовують Telegram, що надає можливість зловмисникам створювати секретні чати з високим рівнем шифрування переданої інформації ", - наголошували раніше представники російських спецслужб.

Месенджер Telegram дозволяє групам до 5000 людей безкоштовно пересилати повідомлення, документи, відео та фотографії.

Telegram налічує близько 100 мільйонів користувачів. Цей месенджер використовувало угруповання "Ісламська держава" та його прибічники.

Додатком також користувалися джихадисти у Франції та на Близькому Сході. Хоча сама компанія наголошує, що працює над тим, аби блокувати чати, які використовують прибічники "Ісламської держави".

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