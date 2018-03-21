Джонсон: Путін використовує ЧС-2018, як Гітлер Олімпіаду

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон під час обговорення в парламенті погодився з тим, що президент Росії Володимир Путін використовує Чемпіонат світу з футболу, як "піар-хід", так само, як Адольф Гітлер використовував Олімпіаду 1936 року в Німеччині.

Виступаючи перед комітетом з міжнародних справ, Джонсон погодився з депутатом-лейбористом Ієном Остіном щодо того, що Путін за допомогою Чемпіонату хоче "навести глянець на жорстокий корумпований режим" в Росії.

"Боюсь, що це абсолютно вірно, абсолютно вірно", - сказав він.

Ієн Остін заявив Борису Джонсону, що любить футбол, але сама думка про те, що кубок світу переможцю буде вручати Путін, його лякає.

"Так, ваш опис того, що буде відбуватися в Москві на Чемпіонаті світу, на всіх стадіонах... Так, я думаю, що порівняння з 1936 роком тут абсолютне доцільне", - відреагував міністр.

Представник МЗС Росії Марія Захарова у відповідь звинуватила Бориса Джонсона у створенні образу ворога в обличчі Росії та в проведенні політики бойкоту Чемпіонату світу.

Олімпіада 1936 року пройшла в Берліні під час правління в Німеччині нацистів. Це була остання Олімпіада перед Другою світовою війною. Нацистський режим перетворив її у величезне пропагандистське шоу, покликане продемонструвати досягнення Німеччини в епоху Гітлера.

"Не карати команду"

Британський міністр не погодився з пропозицією Ієна Остіна не відправляти англійську збірну на Чемпіонат світу.

Копирайт изображения Reuters

"В цілому було б несправедливо карати їх (вболівальників збірної) чи саму команду, яка готувалась довгий час, для гравців якої це - справа життя", - вважає Джонсон.

Міністр додав, що має терміново обговорити з російською стороною безпеку вболівальників, які приїдуть на турнір.

Справа Скрипаля

Стосунки між країнами суттєво загострилися після отруєння Сергія Скрипаля та його доньки 4 березня в центрі Солсбері.

Слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною. Зараз Скрипаль з донькою знаходяться в лікарні у критичному стані.

14 березня прем'єр Британії Тереза Мей оголосила про заходи щодо Росії у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, Лондон вислав 23 російських дипломатів та припиняє всі заплановані двосторонні контакти з Росією на високому рівні.

Москва відкидає всі звинувачення, а у відповідь на заходи Лондона оголосила про вислання британських дипломатів з Росії.

США та Євросоюз заявили про солідарність з Британією.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Стежте за нами в Telegram.