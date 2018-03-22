СБУ затримала Надію Савченко

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Офіцер СБУ у Верховній Раді зачитав Надії Савченко підозру та оголосив їй про затримання. Перед цим Верховна Рада дозволила арештувати члена парламенту Надію Савченко, яку звинувачують у підготовці терактів у Києві, державного перевороту та вбивства керівників держави.

Надію Савченко запросили пройти до управління СБУ для оформлення всіх документів.

Пані Савченко погодилась і запропонувала не їхати на автомобілі, а йти пішки.

Генпрокурор Юрій Луценко у четвер представив у парламенті підозру щодо Надії Савченко.

За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком запланували перевезти через лінію розмежування зброю, з якої здійснити обстріл урядового кварталу Києва з мінометів, знищити президента, а також розстріляти депутатів парламенту зсередини.

Слідство представило докази, що Надія Савченко та Володимир Рубан двічі організували перевозення зброї з "ДНР".

Володимира Рубана затримали 8 березня, коли він перевозив зброю через лінію розмежування.

Для здійснення задуманого Надія Савченко нібито підмовила низку офіцерів Збройних сил України, зокрема і бійців 8-го полку спеціального призначення. Проте військові попередили СБУ.

Депутатам також показали відео оперативних зйомок, де пані Савченко обговорює плани з Рубаном та офіцерами атаки на органи влади, сесійну залу парламенту та керівників держави.

На записах пані Савченко говорила, що подібний план узгоджений з керівником "ДНР".

"Щас всретесь", - відповіла депутатам з трибуни пані Савченко.

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Надія Савченко заперечує намір здійснити терористичний акт та вбити керівництво країни.

За її словами, вона більше року знала про стеження за собою і про діяльність підісланих до неї агентів влади. Тому під запис фантазувала та просто вигадувала неймовірні сценарії, які не планувала втілювати у життя.

Вона визнала, що дійсно перевозила зброю з "ДНР", проте робила це для того, що з неї не вбивали українських військових.

За лінію розмежування, за її словами, вона їздила, щоб передавати допомогу українським військовополоненим.

Надія Савченко - професійний військовий льотчик, яка пішла на Донбас добровольцем навесні 2014 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Надія Савченко стверджує, що як військовий ніколи б не нашкодила державі

Там вона потрапила в полон і майже два роки провела у російській в'язниці. Під час перебування в Росії вона стала народним депутатом України, адже партія "Батьківщина" зробила її першим номером свого виборчого списку восени 2014 року.

Її повернули до України у травні 2016 року, а президент надав їй звання "Герой України".

Згодом після повернення через скандальні заяви щодо Донбасу фракція "Батьківщина" виключила Надію Савченко зі своєї фракції.

Перед дозволом на арешт представник фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, підтримуючи прокурора, заявив, що "це була одна з найкращих операцій наших спецслужб".

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