Жан Рено про Україну: Карпати красиві, українці добрі

Копирайт изображения Reuters Image caption Актору дуже сподобалась Україна

Французький актор Жан Рено на прес-конференції у Києві розказав про враження від перебування в Карпатах, де проходили зйомки фільму "Останній крок".

У стрічці він грає одну з головних ролей. Фільм планують представити взимку 2019 року, її сценаристом та режисером є Фредерік Петижан.

"В мене було сильне бажання відвідати Карпати, адже там дуже красива природа. Згадуючи (зйомки - Ред.), було дуже холодно, але перед нами був ліс неймовірної краси", - розказав актор.

Він розповів, що "українці були дуже добрими і я дуже щасливий". "Я б хотів повернутися сюди з новим проектом", - додав Рено.

Копирайт изображения EPA Image caption Жан Рено каже, хо хоче повернутися в Україну з новим проектом

Актору сподобалося зніматися в цьому фільмі, він намагався бути максимально переконливим у своїй ролі.

А відповідаючи на запитання журналістів, чи можна порівнювати його новий персонаж з Леоном кілером в культовій стрічці Люка Бессона, актор відповів, що аналогій шукати не варто.

У свою чергу Фредерік Петижан повідомив, що стрічка "Останній крок" вже відзнята на 70%. Основною локацією в ній є українські Карпати, а деякі сцени знімали в Києві на Подолі.

За сюжетом, герой Рено - найбільш розшукуваний найманий убивця - насолоджується самотньою відставкою на березі віддаленого озерця в Канаді.

У його шале знаходить прихисток дівчина, що перебуває при смерті після тяжкого нещасного випадку. Чоловік, який усе життя вбивав, вперше рятує життя.

Копирайт изображения EPA Image caption Актор знову грає кілера

За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, співпраця з зірками такого масштабу - це "черговий етап" для розвитку української кіноіндустрії.

У коментарі ВВС Україна в лютому пан Іллєнко повідомив про важливість того, що в проекті погодився зніматися "актор такого масштабу".

"Це і є справжня європейська інтеграція", - додав він та відзначив, що українське кіно виходить на новий рівень.

Держкіно в січні уклало контракт з українською компанією "Іст Вест Продакшн" про надання цій стрічці державної фінансової підтримки розміром 21,6 млн грн.

Загальна вартість виробництва фільму - 73,9 млн грн.

З французького боку виробництво картини здійснюють компанії East 35 та Seven 52.

Режисером і автором сценарію фільму є француз Фредерік Петіжан. Оператором-постановником - триразовий лауреат премії "Сезар" Тьєррі Арбогаст.

Окрім Жана Рено, у фільмі зіграє канадська акторка Сара Лінд, на рахунку якої фільми "Табір", "Особисте", "Вовк-поліцейський" та "Екзорцизм Моллі Гартлі".

Копирайт изображения EPA Image caption У стрічці також зіграє канадська акторка Сара Лінд

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